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Самые опасные растения на даче 

Полина Алферова 8 часов назад
Самые опасные растения на даче
Фото: Pixabay
Летом тысячи россиян уезжают на дачу, чтобы и отдохнуть, и поработать. Часто переезжают всей семьей — с детьми и домашними животными. Однако неприметные растения в вашем саду могут преподнести неприятные сюрпризы. «Рамблер» решил напомнить, какие растения наиболее опасны.

Нарцисс и гиацинт

Ядовитые луковицы этих цветков при случайном попадании в салат вызывают тошноту и рвоту. При этом их легко перепутать с репчатым луком.

Лютик

Сок лютика особенно опасен для детей, он может вызывать кожную сыпь и раздражение слизистой носа и глаз.

Ландыш

Ягоды этого изящного цветка опасны не только для людей, но и для питомцев, особенно для кошек. Они вызывают сильнейшее отравление.

Ясенец

С этим растением нужно соблюдать предельную осторожность и работать только в защитных перчатках. Он может стать причиной сильного ожога, который оставит не только волдыри, но и глубокие рубцы на коже.

Волчеягодник

Несколько ягод, попавших внутрь организма, вызывают сильную рвоту, а большая доза может убить. Сок этого растения оставляет на коже заметное раздражение.

Ромашка

В некоторых случаях запах ромашки может стать причиной спазмов дыхательной системы.

Белена

Ядовиты не только семена, но и остальные части растения. Алкалоиды белены могут стать причиной зрительных галлюцинаций, бреда, неадекватного поведения, которое легко перепутать с опьянением. Большая доза может привести к смерти.
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