Как правильно вырастить огурцы

Чтобы самостоятельно вырастить вкусные огурцы, за кустами необходимо правильно ухаживать, передает «Утро.ру».

Одной из главных хитростей является правильное прищипывание огурцов. Так, специалисты советуют не трогать верхушку и не обрывать боковые побеги. Прищипнуть необходимо только два нижних листа, это поможет образованию новой завязи.

Также дачникам рекомендуют не обрывать листы и усы у огурцов, поскольку можно значительно сократить количество плодов.

Для того чтобы получить большой урожай, кусты необходимо обрабатывать борной кислотой один — два раза за весь сезон плодоношения.