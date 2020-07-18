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Дачный сезон: как правильно вырастить огурцы 

Мир24 7 часов назад
Как правильно вырастить огурцы
Фото: depositphotos.com
Чтобы самостоятельно вырастить вкусные огурцы, за кустами необходимо правильно ухаживать, передает «Утро.ру».
Одной из главных хитростей является правильное прищипывание огурцов. Так, специалисты советуют не трогать верхушку и не обрывать боковые побеги. Прищипнуть необходимо только два нижних листа, это поможет образованию новой завязи.
Также дачникам рекомендуют не обрывать листы и усы у огурцов, поскольку можно значительно сократить количество плодов.
Для того чтобы получить большой урожай, кусты необходимо обрабатывать борной кислотой один — два раза за весь сезон плодоношения.
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Дом и сад , Ytro.ru
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