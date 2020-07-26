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Зачем я перед стиркой наношу на одежду пену для бритья 

Александра Нечаева 29 минут назад
Зачем я наношу на одежду пену для бритья
Фото: Depositphotos
В рубрике "Личный опыт" редакция «Рамблера» публикует полезные советы от наших читателей. Обсудить эффективность совета предлагаем в комментариях.
Иногда мелочь незначительная мелочь может испортить любимую вещь (и настроение). Но есть маленькие хитрости, которые помогут вернуть ей первоначальный вид. Наверняка вы знаете, как непросто бывает удалить следы от помады или тонального крема с одежды. Для меня эта проблема перестала существовать. Делюсь лайфхаком с читателями «Рамблера».
Если вы с огорчением обнаружили, что ворот вашей любимой футболки или забавного свитера испачкан тональным кремом или помадой (что поделать, всякое бывает), не стоит отчаиваться. Удалить пятна на самом деле не так трудно, как это может показаться поначалу.
Для этого нужно лишь позаимствовать у своего мужчины флакон пены для бритья. Для начала насладитесь его недоуменным взглядом после вашей просьбы одолжить вам его мужскую косметику, чтобы воспользоваться ею, как пятновыводителем, а затем приступайте непосредственно к делу.
На пятно от тонального крема или помады нанесите немного пены для бритья, оставьте на некоторое время, чтобы она впиталась в ткань, а затем постирайте вещь как обычно. От загрязнения не останется и следа.
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