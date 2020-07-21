Назван лучший кошачий корм

Эксперты Роскачества проверили популярные корма для кошек и назвали лучшие. В тестировании приняла участие продукция марок Acana, Royal canin, Whiskas, Sanabelle, Hills Science Plan, Kitekat и Brit care. Копия исследования имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Проверка показала, что содержание кальция соответствует норме только в двух кормах из семи. В остальных содержание элемента оказалось выше нормативного. Кроме того, во всех кормах кроме одного, нашли остаточные следы пестицидов или антибиотиков, это, однако не является нарушением законодательства.