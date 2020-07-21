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Назван лучший кошачий корм

Lenta.ruиещё 4
9 часов назад
Женский форум
Эксперты Роскачества проверили популярные корма для кошек и назвали лучшие. В тестировании приняла участие продукция марок Acana, Royal canin, Whiskas, Sanabelle, Hills Science Plan, Kitekat и Brit care. Копия исследования имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру».
Проверка показала, что содержание кальция соответствует норме только в двух кормах из семи. В остальных содержание элемента оказалось выше нормативного. Кроме того, во всех кормах кроме одного, нашли остаточные следы пестицидов или антибиотиков, это, однако не является нарушением законодательства.
Лидером рейтинга остался корм Acana, а качество Hills Science Plan и Sanabelle значительно ухудшилось
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