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Не так давно я общалась с подругами, и для меня стало неожиданностью, что многие из них используют соду только по назначению. Ну, может кто-то еще полоскает ей горло при воспалении. А ведь этот продукт может спасти даже в самых неожиданных ситуациях, и знать об этом должна каждая хозяйка. Сода полезна не только на кухне. И вот почему.

Во-первых, при помощи соды можно прочистить водосток. Кто-то скажет, что это неженское дело, но ничего сложного в нем нет. Все, что требуется, — насыпать три столовые ложки соды в раковину, а затем влить полстакана уксуса. Услышите шипение, значит, все сделали правильно.

Во-вторых, сода — незаменимый помощник в борьбе с неприятным запахом изо рта. Достаточно лишь прополоскать рот водой с растворенной в ней содой и вуаля!

В-третьих, соду можно использовать, когда под рукой не оказалось дезодоранта, — этот совет особенно актуален в жару. Подотрите подмышки содой, и запах пота незамедлительно уйдет.

И наконец, я, наверное, уже и не вспомню, как часто сода спасала меня и супруга от изжоги. Таблетки стоят недорого, но иногда их не успеваешь купить впрок, а изжога приходит посреди ночи, когда все аптеки закрыты. В этом случае мы выпиваем стакан воды с чайной ложкой соды и продолжаем радоваться жизни.

На самом деле, — это лишь малая часть из всех существующих лайфхаков с содой. Надеюсь, они будут вам полезны!