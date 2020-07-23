В Сети перечислили меняющие жизнь покупки

Пользователи Reddit по просьбе юзера KingPin1010 перечислили вещи не дороже 100 долларов (около семи тысяч рублей), покупка которых кардинально изменила их жизнь. Тред набрал больше 100 тысяч одобрительных оценок и больше 40 тысяч комментариев.

В числе главных находок было названо гигантское одеяло для кровати.

«Теперь я могу растянуться и быть при этом полностью укрытым», — объяснил Zanki.

Другой юзер ответил ему, что с таким одеялом также очень легко спрятаться от монстров, живущих под кроватью.

Пользователь epanek отметил, что лучшей покупкой для него стали датчики света, которые реагируют на движения. «Не могу сказать, как много отбитых пальцев и падений они предотвратили», — поделился он. Для комфортной жизни юзеры посоветовали купить острые ножи, массажный валик, хорошую подушку, пропуск в национальный парк или поглощающие свет занавески в спальню.

Также люди поделились советами о том, как изменить к лучшему свое жилище. В частности, многие посоветовали купить как можно больше растений.

Ранее в июле пользователи Reddit поделились самыми полезными советами, которые положительно повлияли на их жизнь. Среди прочего, они отметили важность отдыха в свободное время и отказ от работы до изнеможения ради начальника.