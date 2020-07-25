Большинство людей регулярно жарят и запекают различные блюда, используя масла. После приготовления на посуде остается жир, от которого сложно избавиться. Особенно, если он успел застыть. «Рамблер» расскажет, как очистить поверхность от старого жира, не навредив ей, и сделать это бюджетно с помощью подручных средств.

Сода

Содой чистят эмалированную посуду или изготовленную из нержавеющей стали. В металлический таз необходимо влить 6 литров кипятка и добавить туда 450 грамм соды. Опустить в раствор загрязненную посуду, поставить на огонь и кипятить в течение часа. После этой процедуры жир легко уберется губкой.

Уксус и лимонная кислота

Раствором, включающим эти ингредиенты, можно очистить предметы из алюминия и нержавеющей стали. Налейте в кастрюлю литр воды и доведите ее до кипения. Затем растворите в жидкости 120 миллилитров 9%-го уксуса и 25 грамм лимонной кислоты. Далее залейте грязную посуду раствором и оставьте на час, после чего удалите губкой остатки застарелого жира.

Горчичный порошок