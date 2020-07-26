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Как изгнать с участка колорадских жуков и сохранить урожай картофеля 

Анастасия Иванова 6 часов назад
В чем польза скворечника на даче
Фото: depositphotos.com
Дачники зачастую используют свою землю для того, чтобы выращивать собственный урожай. Но они регулярно сталкиваются с проблемами в виде различных насекомых, червей и слизней. Особую нелюбовь огородники испытывают к колорадским жукам, из-за которых пропадает картофель. Как избавиться от них и других паразитов, расскажет «Рамблер».
Чтобы раз и навсегда забыть о насекомых, установите на участке скворечник. Птицы будут активно собирать в земле различных вредных насекомых и их личинок, которые уничтожают культурные растения. По статистике, одна пара скворцов способна за весну и лето уничтожить около 250 тысяч вредных насекомых. Кроме того, эти птицы избавят вас от надоедливых мух и слепней.
Вам необязательно тратить время на сооружение домика для птиц, хотя, конечно, это наилучший вариант. Во-первых, скворечнику не страшны никакие погодные условия, а значит птицы будут максимально защищены от дождей и палящего солнца. Во-вторых, в деревянном домике скворцам будем удобнее свить гнездо.
Домик для пернатых должен быть скромным и малозаметным, висеть вертикально или с небольшим наклоном вперед. В скворечники, подвешенные с наклоном назад, как правило, не заселяются. Правильно сделанное сооружение может прослужить птицам несколько лет.
Если вы все-таки не хотите вешать на территории своего участка скворечник, но при этом мечтаете избавиться от вредителей, рассмотрите другие, более упрощенные варианты, кормушек для птиц. К ним относятся:
  • кормушка из пищевого контейнера,
  • картонная кормушка,
  • кормушка из пластиковой бутылки.
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