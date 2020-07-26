Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как постирать кроссовки в стиральной машине, чтобы они не развалились 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Как стирать кроссовки в стиральной машине
Фото: depositphotos.com
Сегодня кроссовки — самый необходимый атрибут любого гардероба. Эта практичная, удобная и, главное, стильная обувь. Но они быстро впитывают пот, из-за чего приобретают отвратительный запах. «Рамблер» расскажет, как избавится от неприятного аромата, постирав их в стиральной машине, и при этом сохранить их форму.

Как стирать кроссовки в стиральной машине:

  • для начала вытащите из обуви стельки и шнурки;
  • промойте их под проточной водой, чтобы избавиться от сгустков грязи и камушков;
  • положите пару кроссовок в специальный мешок, чтобы они не бились друг об друга во время стирки (также можно замотать их в полотенце). Важно не забивать барабан полностью, поэтому стирайте за один раз не больше двух пар;
  • выберите соответствующий режим стирки: в некоторых машинках он предусмотрен, но если его нет, установите самый щадящий режим — 30-градусная температура, без отжима и сушки;
  • используйте жидкие порошки и гели, чтобы избежать разводов;
  • после стирки обработайте обувь пропиткой и хорошо просушите, не используя при этом фен, батареи и избегая солнечного света.

Какие кроссовки нельзя стирать:

  • замшевые — это очень «капризный» материал, который необходимо чистить насухо, используя специальные средства;
  • кожаные — могут деформироваться в процессе стирки;
  • кроссовки со стразами, блестками и заклепками — все украшения отлетят во время стирки.
Видео дня. В какой одежде нельзя ходить дома
Женский форум
Дом и сад
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На что тратят свои миллионы звезды интернета
На что тратят свои миллионы звезды интернета
Решетова рассказала, почему отдыхает без Тимати
Решетова рассказала, почему отдыхает без Тимати
«Мужу твоему повезет»
«Мужу твоему повезет»
Видео
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Что показали результаты ДНК-тест сына Децла
02:49
Что показали результаты ДНК-тест сына Децла
Звёзды
Что нельзя делать после бани
02:57
Что нельзя делать после бани
Здоровье
Как сварить идеальный рис
03:09
Как сварить идеальный рис
Еда
Николай Дроздов снялся для модного глянца
01:14
Николай Дроздов снялся для модного глянца
Звёзды
Пэлтроу рассказала, кто научил ее оральному сексу
00:12
Пэлтроу рассказала, кто научил ее оральному сексу
Звёзды
«Хочется показать»: Самбурская о пикантных фото
00:08
«Хочется показать»: Самбурская о пикантных фото
Звёзды
Простые способы отличить настоящий мед от подделки
20:00
Простые способы отличить настоящий мед от подделки
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение