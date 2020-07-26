Сегодня кроссовки — самый необходимый атрибут любого гардероба. Эта практичная, удобная и, главное, стильная обувь. Но они быстро впитывают пот, из-за чего приобретают отвратительный запах. «Рамблер» расскажет, как избавится от неприятного аромата, постирав их в стиральной машине, и при этом сохранить их форму.
Как стирать кроссовки в стиральной машине:
- для начала вытащите из обуви стельки и шнурки;
- промойте их под проточной водой, чтобы избавиться от сгустков грязи и камушков;
- положите пару кроссовок в специальный мешок, чтобы они не бились друг об друга во время стирки (также можно замотать их в полотенце). Важно не забивать барабан полностью, поэтому стирайте за один раз не больше двух пар;
- выберите соответствующий режим стирки: в некоторых машинках он предусмотрен, но если его нет, установите самый щадящий режим — 30-градусная температура, без отжима и сушки;
- используйте жидкие порошки и гели, чтобы избежать разводов;
- после стирки обработайте обувь пропиткой и хорошо просушите, не используя при этом фен, батареи и избегая солнечного света.
Какие кроссовки нельзя стирать:
- замшевые — это очень «капризный» материал, который необходимо чистить насухо, используя специальные средства;
- кожаные — могут деформироваться в процессе стирки;
- кроссовки со стразами, блестками и заклепками — все украшения отлетят во время стирки.