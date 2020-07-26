Сегодня кроссовки — самый необходимый атрибут любого гардероба. Эта практичная, удобная и, главное, стильная обувь. Но они быстро впитывают пот, из-за чего приобретают отвратительный запах. «Рамблер» расскажет, как избавится от неприятного аромата, постирав их в стиральной машине, и при этом сохранить их форму.

Как стирать кроссовки в стиральной машине: для начала вытащите из обуви стельки и шнурки;

промойте их под проточной водой, чтобы избавиться от сгустков грязи и камушков;

положите пару кроссовок в специальный мешок, чтобы они не бились друг об друга во время стирки (также можно замотать их в полотенце). Важно не забивать барабан полностью, поэтому стирайте за один раз не больше двух пар;

выберите соответствующий режим стирки: в некоторых машинках он предусмотрен, но если его нет, установите самый щадящий режим — 30-градусная температура, без отжима и сушки;

используйте жидкие порошки и гели, чтобы избежать разводов;

после стирки обработайте обувь пропиткой и хорошо просушите, не используя при этом фен, батареи и избегая солнечного света.