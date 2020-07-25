Как избавиться от запаха в стиральной машине 

Иногда после стирки в стиральной машине-автомат остается неприятный запах. Представляем 4 действенных способа, как избавиться от него в домашних условиях.

Причины неприятного запаха

После обработки в стиральной машины хозяйки ждут чистого белья, но иногда от вещей чувствуется неприятный запах затхлости. Этому есть несколько причин.

Закрыли люк после стирки. Для высыхания влаги внутри барабана требуется время, поэтому надо открывать дверцу примерно на 2 часа после работы машины.

Барабан агрегата используется для хранения грязных вещей. Соединение повышенной влажности и грязной одежды создает идеальную среду для распространения микробов.

Не протерли резиновую манжету после окончания работы. В ней могла остаться вода, мусор, мелкие вещи из карманов одежды. Это приводит к образованию плесени (налет черного цвета).

Стирка вещей при низких температурах. Образованию плесени и неприятного запаха способствует работа стиральной машины при температуре 30-40 °С. Лучше выставлять температурный режим с показателем 60-90 °С.

Применение бытовой химии низкого качества. Порошки, ополаскиватели, кондиционеры дешевой ценовой категории не полностью растворяются. Крупинки оседают на деталях машины, в результате постепенно образуется налет.

Неровная установка агрегата. Если он поставлен под уклоном, то это препятствует полному отхождению воды в канализацию. Влага будет оставаться внутри, что станет причиной образования плесени, гнили, неприятного запаха.

Несоблюдение дозировок стиральных порошков. Увеличением количества бытовых химических средств некоторые хозяйки стремятся отстирать очень грязные вещи. Так не получится — лишний порошок осядет внутри машины.

Старый шланг для слива. Его обычно не чистят, так как это невозможно, а меняют.

Резкий запах со сладковатыми нотками говорит о появлении плесени в стиральной машине. Аромат ацетона, бензина свидетельствует о том, что постирали грязную вещь, испачканную этими веществами. Для избавления от этой проблемы надо провести несколько стирок, положив в барабан старую простынь.

Избавляемся от запаха

Даже если проблем еще нет, надо знать, как избавиться от запаха в стиральной машине-автомат в домашних условиях. Можно проводить профилактику, чтобы избежать таких неприятностей.

1 способ — таблетки для посудомоечных машин

Даже если в доме нет посудомоечной машинки, для чистки «стиралки» пригодятся таблетки или капсулы для такой техники. При появлении неприятного запаха или в целях профилактики один раз в полгода надо класть 2 таблетки внутрь барабана и запускать стирку без белья с температурой от 60 до 80 °С.

Положительный результат проявится быстро. Уже с первого раза из сливного шланга будет выходить много грязи. После стирки надо запустить 2-3 раза режим полоскания. Такие таблетки быстро и качественно очищают внутренние детали стиральной машины.

2 способ — прочистить фильтр сливного насоса

По инструкции надо посмотреть место расположения этого фильтра. Обычно он закрывается дверцей, находится на передней панели снизу.

В фильтре может скапливаться вода, мусор, кусочки пищи, мелкие предметы из карманов, пуговицы, монетки. Все это начинает портиться, издавать неприятный запах.

плохо отжимаются вещи;

увеличилось время стирки;

дверца после окончания работы долго остается закрытой;

появилась сильная вибрация. Есть другие признаки, что у стиральной машины забился фильтр сливного насоса:

Для прочистки фильтра сливного насоса необходимо открыть дверцу, отвернуть крепежи или воспользоваться отверткой. Фильтр выкрутить против часовой стрелки.

Под дверцу надо подставить емкость или положить тряпку для воды — стечет до 500 мл. Крышку фильтра открыть, подождать пока стечет вода, убрать мусор, вытянуть шланг.

Для промывки фильтра надо в барабан налить теплую воду, подождать, пока она стечет через фильтр. Так пройдет очищение. Далее вставить на место шланг, закрыть крышку.

3 способ — промывка сливного шланга

Эта деталь засоряется часто. На стенках сливного шланга остается много грязи. Вместе с частицами воды образуется хорошая среда для формирования плесени, плохого запаха.

При большом, серьезном засоре придется менять шланг. Но если засор частичный, есть способ, как избавиться от запаха в стиральной машине-автомат в домашних условиях.

Первым делом надо отключить агрегат от источника питания, достать белье, посмотреть, что внутри не осталось воды. Стиральную машину надо отодвинуть от стены, чтобы обеспечить подход сзади.

Будет видно три шланга. Самый крупный из них — сливной, его надо открутить, тщательно промыть с двух сторон. Если надо, то использовать трос для канализации.

Затем собрать все обратно, проверить, как работает. Следует обратить внимание на отсутствие заломов на шланге. Это тоже может стать причиной проблем со сливом, а не засоры.

4 способ — помыть емкость для порошка

На стенках лотка скапливаются остатки порошка, постепенно образуется налет, который трудно удаляется. Обычно емкость легко вынимается во всех современных стиральных машинах. Достаточно выдвинуть до конца, приподнять вверх и еще раз потянуть.

Другой способ может быть описан в инструкции. Если на стенках скопилось много налета, то лоток можно замочить в воде с лимонной кислотой на несколько часов или на ночь. Затем загрязнения будет легко счистить щеткой. Отсек для лотка тоже надо промыть.

Неправильные способы устранения запаха

Существуют быстрые, но неправильные способы избавиться от проблемы. Они портят внутренние детали стиральной машины и в результате приводят к большим потерям. От «душка» удается избавиться, но приходится менять дорогостоящую деталь в машине или покупать новую технику.

Неправильные способы:

Частое применение Калгона. Это хорошее средство, но применять его нужно редко. Он избавляет от накипи, но портит резиновые детали. Стиральные машины быстро ломаются. Специалисты рекомендуют применять Калгон не чаще 1 раза в год.

Хлорка. Она растворяет все очень хорошо, быстро и качественно избавляет от грибка, но после нее остается сильный запах. Вымыть машинку после хлорки очень трудно.

Уксус. Не может полностью справиться с накипью, оставляет резкий запах на длительное время. Вещи, постиранные после применения уксуса, тоже будут им пахнуть. Избавиться от этого резкого запаха трудно.

Хорошо очищает от накипи, не вредит резиновым деталям обычная лимонная кислота. В барабан надо высыпать пачку порошка, поставить режим «Кипячение». Такую процедуру следует проводить дважды в месяц, и неприятного запаха удастся избежать.

Современная бытовая техника наделена многими функциями, но за ней тоже нужно ухаживать. Каждая хозяйка должна знать, как избавиться от запаха в стиральной машине-автомат в домашних условиях. Не все способы достаточно эффективны, а некоторые портят детали агрегата.

Подводя итоги