В летний сезон особенно тяжело тем, у кого не установлен дома кондиционер. Ведь скрыться от жары, когда за окном 30 градусов, очень сложно. «Рамблер» решил поделиться советами, как сохранить прохладу в помещении.
Включайте вытяжку на кухне и в ванной
Во время приготовления блюд или приема душа появляются горячий воздух и пар, избавиться от которых поможет вытяжка. Поэтому не забывайте ее включать.
Открывайте окна на ночь, но закрывайте днем
Если открывать окна днем, в квартире будет создаваться парниковый эффект. Чтобы избежать его появления, проветривайте помещение в ночное время суток.
Поставьте тазик со льдом перед вентилятором
Этот способ работает по принципу кондиционера. Поставьте чашу со льдом или бутылку с ледяной водой перед вентилятором. Он распространит по дому холодный воздух, вбирая в себя влагу от подтаявшего льда.
Наклейте на окна светоотражающую пленку
Светоотражающая зеркальная пленка является отличным барьером для солнечного света. Это очень бюджетный и простой в реализации способ для сохранения прохлады дома.
Выключайте ненужные лампы
Одна самая обычная лампочка генерирует огромное количество тепла. Поэтому старайтесь минимизировать использование световых ламп в дневное время суток.
Поставьте бутылки с холодной водой
Заморозьте бутылки с водой, а затем расставьте их по дому. Лед будет таять и отдавать влажную прохладу. Вы мгновенно почувствуете, что дышать стало значительно легче.