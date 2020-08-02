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Как сохранить прохладу в жару, если нет кондиционера

Анастасия Иванова
10 часов назад
Женский форум2
В летний сезон особенно тяжело тем, у кого не установлен дома кондиционер. Ведь скрыться от жары, когда за окном 30 градусов, очень сложно. «Рамблер» решил поделиться советами, как сохранить прохладу в помещении.

Включайте вытяжку на кухне и в ванной

Во время приготовления блюд или приема душа появляются горячий воздух и пар, избавиться от которых поможет вытяжка. Поэтому не забывайте ее включать.

Открывайте окна на ночь, но закрывайте днем

Если открывать окна днем, в квартире будет создаваться парниковый эффект. Чтобы избежать его появления, проветривайте помещение в ночное время суток.

Поставьте тазик со льдом перед вентилятором

Этот способ работает по принципу кондиционера. Поставьте чашу со льдом или бутылку с ледяной водой перед вентилятором. Он распространит по дому холодный воздух, вбирая в себя влагу от подтаявшего льда.

Наклейте на окна светоотражающую пленку

Светоотражающая зеркальная пленка является отличным барьером для солнечного света. Это очень бюджетный и простой в реализации способ для сохранения прохлады дома.

Выключайте ненужные лампы

Одна самая обычная лампочка генерирует огромное количество тепла. Поэтому старайтесь минимизировать использование световых ламп в дневное время суток.

Поставьте бутылки с холодной водой

Заморозьте бутылки с водой, а затем расставьте их по дому. Лед будет таять и отдавать влажную прохладу. Вы мгновенно почувствуете, что дышать стало значительно легче.
Женский форум2
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