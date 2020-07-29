Опасные насекомые, подстерегающие на дачах 

На дачах людей подстерегает множество опасностей, в список которых входят насекомые. Речь не идет о безобидных комарах и мухах. На самом деле, в природе средней полосы России водятся другие насекомые, способные причинить вред. "Рамблер" рассказывает, от кого нужно держаться подальше.

Клещи

Сам по себе укус клеща не опасен, но существует две вещи, на которые нужно обратить внимание. Во-первых, нужно правильно вытащить клеща, поэтому медики рекомендуют обращаться за профессиональной помощью. Дело в том, что ножка, за которую цепляется клещ, очень хрупкая, поэтому можно случайно оторвать тельце, а остатки будут внутри кожи. Кроме того, клещи переносят инфекции. Самая опасная — клещевой энцефалит, которая вызывает поражение нервной системы. Также они могут передать человеку чуму, туляремию, боррелиоз, бруцеллез и тиф. Чтобы узнать, не был ли клещ переносчиком болезни, его необходимо сдать на анализ в лабораторию.

Слепни

Самки слепней могут быть опасны для человека. Их укусы болезненны, быстро опухают и беспокоят своим зудом. Как правило, это сопровождается повышением температуры тела. Зуд от укуса терпеть очень тяжело, но, если начать чесать место поражения, это может привести к кожным заболеваниям, например, дерматиту или некрозу кожи. Опасность укуса слепня заключается и в том, что он впрыскивает токсические вещества, аллергия на которые есть у некоторых людей. В тяжелых случаях это приводит к реанимации и летальному исходу.

Вольфартова муха

Эти насекомые распространены в азиатской части России и опасны тем, что могут откладывать личинки под кожу человека. У людей они поражают ткани ушей, глаз, рта или носа. Из-за того, что личинки питаются тканями и мышцами, это вызывает отек и гной, поэтому важно вовремя заметить этот тип мухи и не дать ей отложить личинки на теле.