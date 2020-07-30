Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Предметы в ванной, которые выдают плохую хозяйку 

Анастасия Иванова 8 часов назад
Предметы в ванной, которые выдают плохую хозяйку
Фото: depositphotos.com
Домашняя уборка — занятие кропотливое. Протереть пыль и помыть полы, как правило, недостаточно, если вы не поддерживаете чистоту в доме постоянно, а в ванной комнате есть не только зеркало, раковина и ванна. "Рамблер" рассказывает, какие предметы могут рассказать о том, что в квартире живет плохая хозяйка.

Шторка

Занавеска для душа — аксессуар, на который мало кто обращает внимание при уборке. Однако на ней быстро накапливается грязь. Чтобы этого не допустить, нужно стирать шторку регулярно. Если на ней вдруг появилась плесень, лучше ее сразу выкинуть, чтобы не получить проблемы со здоровьем.

Корзина для белья

Забитая доверху корзина для белья не красит ванную комнату. Помимо того, что это не эстетично, из-за грязной одежды, ожидающей стирки, в помещении может появиться неприятный запах. Кстати, корзину для белья тоже нужно периодически мыть.

Смеситель

Следы брызг и мыльные разводы на смесителях — первое, на что обратят внимание гости, когда пойдут мыть руки с улицы. Протирать кран стоит в последнюю очередь, чтобы на нем вновь не появились пятна.

Мыльница

Грязная мыльница — еще один предмет в ванной комнате, который раздражает чистоплотную хозяйку. Отвалившиеся кусочки мыла и серые разводы от пены стоит убирать не реже одного раза в неделю.
Видео дня. Что стало с самыми красивыми близняшками в мире
Женский форум 1
Дом и сад
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что будет, если ежедневно употреблять куриное мясо
Что будет, если ежедневно употреблять куриное мясо
Психолог назвала экономный способ похудеть
Психолог назвала экономный способ похудеть
Дочь Синди Кроуфорд показала фото в бикини
Дочь Синди Кроуфорд показала фото в бикини
Видео
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Выведен арбуз для диабетиков и аллергиков
07:30
Выведен арбуз для диабетиков и аллергиков
Еда Здоровье
Российские знаменитости, выросшие в детдомах
11:25
Российские знаменитости, выросшие в детдомах
Звёзды
Как моментально удалить шерсть животных с дивана
02:12
Как моментально удалить шерсть животных с дивана
Дом и сад
Как мгновенно убрать черные точки на носу
03:43
Как мгновенно убрать черные точки на носу
Красота
Определены главные опасности консервов
20:00
Определены главные опасности консервов
Еда Здоровье
Жанна Агузарова сразила фанатов изменениями
03:02
Жанна Агузарова сразила фанатов изменениями
Звёзды
Эксперт раскрыл секреты сырной корочки
11:03
Эксперт раскрыл секреты сырной корочки
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение