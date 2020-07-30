Предметы в ванной, которые выдают плохую хозяйку 

Домашняя уборка — занятие кропотливое. Протереть пыль и помыть полы, как правило, недостаточно, если вы не поддерживаете чистоту в доме постоянно, а в ванной комнате есть не только зеркало, раковина и ванна. "Рамблер" рассказывает, какие предметы могут рассказать о том, что в квартире живет плохая хозяйка.

Шторка

Занавеска для душа — аксессуар, на который мало кто обращает внимание при уборке. Однако на ней быстро накапливается грязь. Чтобы этого не допустить, нужно стирать шторку регулярно. Если на ней вдруг появилась плесень, лучше ее сразу выкинуть, чтобы не получить проблемы со здоровьем.

Корзина для белья

Забитая доверху корзина для белья не красит ванную комнату. Помимо того, что это не эстетично, из-за грязной одежды, ожидающей стирки, в помещении может появиться неприятный запах. Кстати, корзину для белья тоже нужно периодически мыть.

Смеситель

Следы брызг и мыльные разводы на смесителях — первое, на что обратят внимание гости, когда пойдут мыть руки с улицы. Протирать кран стоит в последнюю очередь, чтобы на нем вновь не появились пятна.

Мыльница

Грязная мыльница — еще один предмет в ванной комнате, который раздражает чистоплотную хозяйку. Отвалившиеся кусочки мыла и серые разводы от пены стоит убирать не реже одного раза в неделю.