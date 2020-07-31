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Как мыть окна, чтобы не прослыть плохой хозяйкой 

Мира Маркина 10 часов назад
Как мыть окна, чтобы не прослыть плохой хозяйкой
Фото: depositphotos.com
Самостоятельное мытье окон — одно из самых энергозатратных дел в хозяйстве. К тому же, эффективно помыть окна удается далеко не каждому. К счастью, существует ряд правил, придерживаясь которых вы сможете без труда отмыть окна до блеска. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

Нужное время

Лучше всего мыть окна в пасмурные дни, когда нет солнца. Даже в прохладный день солнце способно крайне быстро высушить жидкость для мыться окон. Еще до того момента, как она начнет уничтожать загрязнения.

Комбинируйте способы мытья

Перед тем, как приступить к мытью окон, постарайтесь избавиться от загрязнений сухим способом. Можно пройтись по окну щеткой, сухими полотенцами и даже пылесосом. Если на окна попал птичий помет или что-то другое, что также трудно отмыть, обработайте этот участок уксусом, оставьте на несколько минут, а после удалите скребком.

Долой подтеки

Во время мытья окон попробуйте сделать так: одну сторону мойте в горизонтальном направлении, а другую в вертикальном. Только в этом случае после мытья вы сразу увидите, на какой именно стороне образовались подтеки, и сможете их тут же устранить.
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