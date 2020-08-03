Почему я не глажу постельное белье после стирки

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В детстве мама и бабушка постоянно твердили мне о том, как важно гладить постельное белье после стирки. Якобы это помогает избавиться от различных бактерий, а также придать ткани мягкость. Но сейчас я понимаю, как сильно они ошибались.

Я перестала гладить постельное белье после стирки по нескольким причинам. Во-первых, как оказалось, после обработки утюгом ткань приобретает прочность, что мешает проникновению воздуха и характерному впитыванию влаги во время сна. Это, в свою очередь, влияло на мое самочувствие, так как нарушалось качество сна.

Кроме того, регулярная глажка постельного белья является признаком педантичности. Это черта действительно была присуща моему характеру. Но однажды я поняла, что она отрицательно сказывается на моей личной жизни.

Я зачастую изводила мужа упреками о том, что он не помыл кружку, бросил одежду, лег в кровать, не приняв душ. Я воспринимала это как неуважение к своему труду.

Мои претензии всегда перерастали в масштабный конфликт. Бывало, что мы не разговаривали с супругом по несколько дней. Сначала я винила его, а потом поняла, что причина во мне, вернее, в моей педантичности.

Когда я перестала сама уделять столько времени домашним делам, в том числе и глажке, автоматически я перестала обвинять мужа. В итоге, наши отношения снова стали гармоничными и теплыми! Поэтому я с уверенностью могу сказать, что глажка постельного белья — бесполезная трата времени, которая приносит только вред.