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Зачем я кладу туалетную бумагу в холодильник 

Елизавета Назарова 8 часов назад
Зачем я кладу туалетную бумагу в холодильник
Фото: depositphotos.com
В рубрике «Личный опыт» редакция «Рамблера» публикует полезные советы от наших читателей. Обсудить эффективность совета предлагаем в комментариях.
Часто в холодильниках хранятся самые разные продукты, которые все вместе создают неприятный запах. Существует множество различных приспособлений для того, чтобы от них избавиться, но все они дорогие и занимают довольно много места. Есть и более бюджетный способ для того, чтобы избавиться от наледи и неприятного запаха в холодильнике.
Я использую для этого плотную туалетную бумагу или бумажные полотенца, если они продаются со скидкой в магазине. Их можно разрезать пополам канцелярским ножом и использовать как туалетную бумагу. Для экономии места сам рулон тоже можно разрезать пополам и использовать.
На стенках холодильника из-за избыточной влаги появляется наледь, которая может заморозить продукты, поставленные к стенке. Кроме того, если там лежат блюда с рыбой или лук, все запахи смешиваются, из-за чего при открытии холодильника есть уже ничего не хочется. От этого можно избавиться с помощью туалетной бумаги. Смешайте 3-4 столовые ложки уксуса и столько же воды в небольшом контейнере и опустите туда туалетную бумагу так, чтобы она впитала жидкость. Если вам не нравится запах уксуса, добавьте в контейнер несколько капель любого эфирного масла. После того, как бумага впитает в себя жидкость, положите ее в холодильник. Она высохнет и будет впитывать в себя влагу, а также убивать неприятные запахи. Менять ее нужно в зависимости от того, когда она перестанет "работать", а это вы заметите сразу. Половины рулона мне хватает на 3-4 недели.
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