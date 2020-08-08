Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему опасно оставлять чеки на кассе 

Елизавета Назарова 15 часов назад
Почему опасно оставлять чеки на кассе
Фото: depositphotos.com
Очень часто многие люди в магазинах не дожидаются чека или оставляют на кассе. На самом деле, лучше отказываться от чека, а еще безопаснее будет, если вы заберете его с собой. "Рамблер" рассказывает, почему нужно всегда забирать чек в магазинах.

Товар по завышенной цене

Иногда магазины ставят один ценник в зале, а на кассе он оказывается другим. Поэтому, если вы покупаете продукты по акции, нужно всегда сверяться с чеком. Если кассир объясняет разную цену тем, что в зале не успели сменить ценник, а акция уже закончилась, то они не имеют права пробивать вам товар по завышенной цене. Вы можете его вернуть или настоять на том, чтобы вам вернули разницу.

Лишние позиции в чеке

Бывает и такое, что в магазинах оформляют дополнительные услуги или вовсе пробивают товар, который вы не покупали, а это отображается в чеке. Продавцам нужно выполнять план по скиданным картам, поэтому иногда в чеке у вас может оказаться дополнительная услуга "бонусная карта". Как правило, она стоит от 10 до 50 рублей, но представьте, если за все похож в магазин вам будут начислять эту сумму. Конечно, такое не обрадует никого.

Мошенники

Чаще такие схемы прорабатывают в магазинах одежды, но в продуктовых легче собрать чеки на кассе. Злоумышленники крадут чеки, а потом набирают пакет с точно такими же продуктами. Когда на выходе их останавливает охранник и проверяет чек, они предоставляют ваш и выходят с бесплатными продуктами.
Видео дня. Неприглядные тайны звезд, о которые узнали все
Женский форум 4
Дом и сад
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не стыдно»: Серябкина раздвинула ноги в бикини
«Не стыдно»: Серябкина раздвинула ноги в бикини
Пользователи Сети в восторге от честных фото модели
Пользователи Сети в восторге от честных фото модели
Возможно ли удовлетворение в постели для двоих
Возможно ли удовлетворение в постели для двоих
Видео
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Почему Денис Клявер не показывает дочь от Евы Польны
03:05
Почему Денис Клявер не показывает дочь от Евы Польны
Звёзды Дети
Как быстро отбелить кухонные полотенца
02:13
Как быстро отбелить кухонные полотенца
Дом и сад
Как вымыть голову, если под рукой нет шампуня
02:28
Как вымыть голову, если под рукой нет шампуня
Красота
Чем не стоит кормить детей по утрам
02:10
Чем не стоит кормить детей по утрам
Дети Еда
Звездные блондинки, которые рушат стереотипы
00:22
Звездные блондинки, которые рушат стереотипы
Звёзды
«У Ефремова печень золотая, а у его жены — уши»
00:15
«У Ефремова печень золотая, а у его жены — уши»
Звёзды
Как сейчас выглядят знаменитости девяностых
02:55
Как сейчас выглядят знаменитости девяностых
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение