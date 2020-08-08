Почему опасно оставлять чеки на кассе 

Очень часто многие люди в магазинах не дожидаются чека или оставляют на кассе. На самом деле, лучше отказываться от чека, а еще безопаснее будет, если вы заберете его с собой. "Рамблер" рассказывает, почему нужно всегда забирать чек в магазинах.

Товар по завышенной цене

Иногда магазины ставят один ценник в зале, а на кассе он оказывается другим. Поэтому, если вы покупаете продукты по акции, нужно всегда сверяться с чеком. Если кассир объясняет разную цену тем, что в зале не успели сменить ценник, а акция уже закончилась, то они не имеют права пробивать вам товар по завышенной цене. Вы можете его вернуть или настоять на том, чтобы вам вернули разницу.

Лишние позиции в чеке

Бывает и такое, что в магазинах оформляют дополнительные услуги или вовсе пробивают товар, который вы не покупали, а это отображается в чеке. Продавцам нужно выполнять план по скиданным картам, поэтому иногда в чеке у вас может оказаться дополнительная услуга "бонусная карта". Как правило, она стоит от 10 до 50 рублей, но представьте, если за все похож в магазин вам будут начислять эту сумму. Конечно, такое не обрадует никого.

Мошенники

Чаще такие схемы прорабатывают в магазинах одежды, но в продуктовых легче собрать чеки на кассе. Злоумышленники крадут чеки, а потом набирают пакет с точно такими же продуктами. Когда на выходе их останавливает охранник и проверяет чек, они предоставляют ваш и выходят с бесплатными продуктами.