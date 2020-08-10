Как сделать комнату больше

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Часто после приобретения квартиры владельцы ощущают нехватку квадратных метров. Создается ощущение, будто комнаты совсем крошечные. «Рамблер» сделал подборку лайфкахов, благодаря которым можно легко и просто увеличить пространство.

Используйте как можно больше зеркал

Зеркала, расположенные напротив окна, визуально делают пространство просторнее. Сделайте дверцы гардероба или двери зеркальными, и комната будет выглядеть значительно больше.

Сделайте выбор в пользу светлых тонов

Чем светлее пространство, тем больше оно кажется по площади. Белые стены визуально расширяют интерьер, а в сочетании с белым потолком приподнимают верхнюю плоскость.

Купите многофункциональную мебель

Отдавайте предпочтение многофункциональной мебели: кресло-кровать, раскладной кухонный стол, шкаф, в который убирается кровать, стулья на колесиках — пространство маленьких комнат не должно быть статичным.

Откажитесь от плотных штор

Занавеси оптически сокращают глубину интерьера. Если из окна открывается красивый вид, можно обойтись без штор или предусмотреть рулонную штору по размерам проема, чтобы визуально увеличить пространство.

Увеличьте количество источников света