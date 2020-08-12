Предметы, без которых не обойтись в саду 

Проверьте, все ли нужное вы купили

Если вас нельзя назвать опытным садоводом, то при покупке инструментов вы, очевидно, тратите лишние деньги. Ненужная на трех гектарах газонокосилка или грабли для двух грядок занимают лишнее место в кладовой, а пользы не приносят. В этом материале расскажем о десяти полезных инструментов, которые действительно пригодятся вам для ухода за растениями и придомовой территорией.

Рабочие перчатки

Посадить занозу от доски или ужалить руки крапивой никто не хочет. При выборе перчаток отдавайте предпочтение прочному материалу — резине или прорезиненному хлопку — и выбирайте модели с длинными манжетами. Храните их в темном прохладном месте, чтобы они не потрескались и не деформировались от температуры.

Секатор

Для ухода за вьющимися и быстрорастущими сортами этот инструмент необходим. Помните, что для живых и иссохшихся растений нужны разные виды секатора. Правильный инструмент должен умещаться в ладони, легко сгибаться и медленно тупиться. Обычно советуют покупать секатор с храповым механизмом — он считается более надежным.

Сучкорез

Другой режущий инструмент, сучкорез, в основном представляет собой секатор с длинной ручкой, используемый для обрезки труднодоступных участков и срезания более толстых веток. Длинные ручки обеспечивают необходимый рычаг, чтобы прорезать ветки диаметром до дюйма и более. Сучкорез с длинной ручкой может быть тяжелым. Учитывайте, что вы будете резать и как далеко вам нужно будет дотянуться, чтобы выбрать нужную длину.

Эффективный инструмент для переворачивания почвы, садовые вилы вскапывают плотную почву лучше, чем лопата. Вилы с небольшим изгибом полезны для переворачивания компостных куч, а прямые вилы нужны для рыхления земли — отлично подходят для уплотненной, каменистой или глинистой почвы. Специалисты советуют брать инструмент с плотными квадратными зубьями вместо плоских — он прослужит вам дольше.

Ручной шпатель

Мастерки — незаменимый ручной инструмент, они прекрасно подходят для пересадки кустовых растений и трав, удаления сорняков. Выберите лопатку с широким лезвием, чтобы переместить больше почвы, или длинным узким лезвием, чтобы выкапывать сорняки или рыхлить каменистую почву. Ручка шпателя должна удобно лежать в руке. Кованые мастерки из нержавеющей стали или, по крайней мере, с головкой из нержавеющей стали, более прочные и служат дольше.

Лопата

Эти квадратные лопаты с короткой ручкой — садовые рабочие лошадки. С ними легко копать ямы для растений, обрезать края, поднимать дерн и перемещать небольшие холмики грязи с одного места на другое. Этот инструмент не может стоить дешево, зато хорошая лопата прослужит вам в саду всю оставшуюся жизнь. Ступени на вершине лезвия обеспечивают более прочную и удобную поверхность для ног, когда требуется дополнительный толчок. Ручки из твердой древесины ясеня прочны и поглощают удары и вибрацию.

Грабли

Когда на землю по осени падают листья, ваши крепкие грабли легко сметают их. Также инструмент потребуется для уборки мелкого мусора и рыхления поверхности почвы — например, если у вас в саду есть детская площадка с песком.

Мотыга

Ваш тип сада будет определять, какой тип мотыги вам больше всего подходит. Для овощного сада может потребоваться прочная широкая мотыга. Если у вас есть многолетние сады, может потребоваться более деликатный подход и более тонкая мотыга. Мотыги полезны при подготовке садовых и цветочных клумб, а также при вырубке сорняков. Ищите удобную ручку с большим радиусом действия.

Садовый шланг с регулируемой насадкой

Вода — это основа жизни вашего сада, и важно, чтобы садовый шланг мог дотянуться до любого участка и орошать его. Существует три основных диаметра шланга: ½ дюйма, ⅝ дюйма и ¾ дюйма. Регулируемая форсунка позволяет контролировать давление воды и радиус распыления. Длина шланга влияет на давление воды — чем длиннее шланг, тем ниже результирующее давление. Виниловые шланги легче и дешевле, но легче перекручиваются, и их срок службы меньше, чем у резиновой конструкции. Храните шланги свернутыми вдали от прямых солнечных лучей. Хранение с перегибами может привести к образованию слабых мест.

Поливочная палочка

Удобно, когда в расположенные на высоте горшки вы можете поставить систему автоматического полива — не придется ползать с лейкой каждые пару дней. Купите несколько поливочных палочек и установите их в нужном режиме, чтобы быть уверенными, что растение получает достаточно влаги.