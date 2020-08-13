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Как избавиться от плохого запаха из обуви: проверенные советы 

Мира Маркина 4 часа назад
Как избавиться от плохого запаха из обуви
Фото: depositphotos.com
С приближением холодов мы все чаще сталкиваемся с одной и той же проблемой — плохой запах из обуви. Как побороть его, приложив минимум усилий? Выяснял "Рамблер".

Дезодорант для ног

Прелесть современного мира в том, что в нем можно найти почти все, что угодно. В том числе, и дезодорант для ног. Выбирая продукт, обращайте внимание на содержание солей металлов, спирта и парабенов, — именно они провоцируют раздражение и аллергические реакции.

Народные средства

Уксусом и перекисью водорода можно смело протирать обувь изнутри для того, чтобы уничтожить неприятный запах. Кроме того, можно использовать пищевую соду: наполните содой обувь и оставьте на ночь, затем удалите соду, протрите ботинки изнутри влажной салфеткой и просушите. Еще один способ — заморозьте обувь на сутки в морозилке.

Стельки для обуви

Одноразовые антибактериальные стельки как нельзя лучше защищают внутреннюю часть обуви от распространения обуви. Кроме того, они содержат абсорбент, впитывающий пот. Существуют также многоразовые стельки, которые изготавливают из разных материалов: к примеру, вкладыши из латексной пены хорошо впитывают влагу, а стельки из кожи, меха или льна обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха.
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