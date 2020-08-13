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Почему нельзя принимать душ и мыть посуду во время грозы 

BigPicture.ru 8 часов назад
Почему нельзя принимать душ и мыть посуду в грозу
Фото: BigPicture.ru
Знаете меры безопасности во время грозы? Оказывается, для молнии наш дом вовсе не крепость! Перечисляем, какие опасности подстерегают нас в доме во время грозы…
Дом — одно из самых безопасных мест, где вы можете укрыться во время грозы. Но и здесь необходимо принять меры безопасности. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США обнародовало список того, что ни в коем случае нельзя совершать, если за окном грохочет гром и сверкает молния.
  • Мыть руки или посуду;
  • Принимать душ или ванну;
  • Пользоваться посудомоечной и стиральной машинами;
  • Звонить по телефону;
  • По минимуму пользоваться другими электроприборами
У всего вышеперечисленного есть кое-что общее: все это связано с водой или электричеством.

«Если в дом ударила молния, она пойдет через проводку или водопровод. Так что все, что подключено к розетке или системе труб, может оказаться под напряжением. Любая сантехника в доме уязвима для удара молнии»,

— объясняет специалист по безопасности Национальной погодной службы США Джон Йенсениус.
Для печальных последствий молнии даже не обязательно попадать прямиком в здание. Она может ударить в нескольких метрах от него, туда, где проходят коммуникации. Если вы слышите гром, это означает, что молния уже близко. Это должно быть сигналом, чтобы отойти на максимально возможное расстояние от сантехники и электричества.
Пользоваться всеми приборами снова можно не менее, чем через 30 минут после окончания грозы.

«Это немного неудобно, но это неудобство, обеспечивающее безопасность»,

— подчеркивает Йенсениус.
В июле 2017 года 17-летняя американка Вера Мобли мыла посуду на своем рабочем месте в кафе, когда началась гроза. Когда ей осталась последняя тарелка, она опустила руки в воду и в ту же секунду увидела яркую вспышку света и потеряла сознание. Молния попала прямо в здание и ударила ее через кран с водой. В обуви Веры появилась дыра, на стопе — сильный ожог, но она, к счастью, выжила.
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