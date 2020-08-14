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Действительно ли кипятить воду дважды вредно 

Мира Маркина 3 часа назад
Действительно ли кипятить воду дважды вредно
Фото: depositphotos.com
Долгие годы миф о том, что воду нельзя кипятить дважды, не теряет своей актуальности среди людей. Но вместе с тем лишь немногие пытались разобраться в этом вопросе досконально.
Подробнее о том, стоит ли верить укоренившемуся стереотипу, — в материале "Рамблера".
Люди, убежденные в том, что воду нельзя нагревать дважды, уверены — после второго нагревания образуется "тяжелая" вода. Называют эту воду так из-за того, что в ее состав входит тяжелый водород или дейтерий. Вода становится "тяжелой" при электролизе, — то есть во время того, как через нее проходит ток.
Чтобы получить один литр "тяжелой" воды, необходимо налить в чайник 2,1*10 в 30-й степени тонны воды. Это в 300 млн раз превышает массу Земли.
Впрочем, даже если вы решите выпить "стакан" тяжелой, он едва ли навредит здоровью. Дело в том, что в организме человека также содержится дейтерий, поэтому "тяжелая вода" для него невредна.
При кипячении воды увеличивается концентрация солей при испарении воды, но сама вода от этого не становится ни "тяжелой", ни радиоактивной.
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