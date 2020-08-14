5 вещей для дома, которые повысят качество жизни

От того, в какой обстановке живет человек, напрямую зависит его настроение, здоровье и даже успешность. И дело тут не в цвете обоев и количестве дорогостоящей техники, а в том, как мы себя ощущаем: «хозяевами жизни» или «посторонними». Если обстановка не радует глаз, а квартира как будто сама чинит препятствия на каждом шагу — о каком качестве жизни может идти речь? А вот если дом наоборот заботится о вас и о вашем комфорте, это уже совсем другое дело.

Какие недорогие, но эффективные вещи способны в короткие сроки повысить уровень жизни? Вот наш ТОП-5 — можете поспорить или согласиться с нами в комментариях.

1. Датчики движения для включения света

Раньше мы видели такое только в кино, но сейчас это такая же реальность, как и доставка еды. Во-первых, это удобно. Не придется вставать среди ночи, чтобы выключить свет, если вы забыли сделать это перед сном, или наоборот — включить его, если решите встать засветло. Работает такое устройство просто: датчики автоматически включают или выключают освещение в зависимости от того, есть ли в помещении люди, и сколько естественного света проникает внутрь. Стоят такие датчики недорого, зато это удобно и позволит экономить до 80% электроэнергии.

2. Генератор водородной воды

Зачем пить водородную воду? Водородная вода — это щелочная вода, которая восстанавливает кожу, повышает иммунитет, улучшает кровообращение, помогает больным сахарным диабетом и положительно влияет на долголетие. Именно за оздоровительными свойствами водородной воды едут на целебные источники Германии, Италии и Австрии. Вот только можно никуда не ехать, а установить подобный «целебный источник» прямо у себя дома или даже носить его в сумке.

3. Новый матрас и подушки

Правильно выбранные матрас и подушка — это не только крепкий и здоровый сон, но и отличное самочувствие на протяжение всего дня. Стоит только поспать на жесткой и неудобной поверхности, как вы будете чувствовать себя разбитым, а в дальнейшем это может привести к депрессиям и сердечным заболеваниям. Совсем другое дело, когда постель дарит комфорт. Никаких тебе болей в шее и спине, зато светлая голова и отличное настроение утром гарантированы.

Подушку рекомендуют менять раз в два-три года, но возможно и раньше. Вы поймете это, когда начнете просыпаться с головными болями и скованностью затылочных мышц, появятся признаки аллергии или астмы. Ориентируйтесь на внешний вид: плоскую, деформированную или бугристую подушку, да еще и с неприятным запахом, точно нужно менять. Любите спать на боку — выбирайте жесткую и высокую подушку, на спине — средней жесткости и низкую. Для любителей поспать на животе подойдет мягкая и низкая подушка.

За новым матрасом стоит собираться, когда вы каждое утро чувствуете боли в спине и пояснице, пружины впиваются в тело, матрас скрипит, проминается и сползает с кровати. Если вашим с матрасом отношениям уже десять лет или больше, это весомый повод отправиться в магазин.

4. Массажер для спины и шеи

Массажеров сейчас найдется тьма — от миниатюрных точечных до тех, что способны промассировать все тело даже в тех участках, о существовании которых вы не догадывались. Задача массажеров — сохранить спину и шею здоровыми (о, это чувство, когда тебе защемило нерв в шее!), укрепить мышечный корсет и обеспечить регулярный массаж. Благодаря этому вы сможете в любой удобный момент снять усталость, расслабить мышечные зажимы, оздоровить нервную систему и откорректировать осанку. Да и просто это безумно приятно.

5. Кофемашина

Кофеманам не надо объяснять необходимость появления дома этого божественного устройства, которое наполнит приятными ароматами всю квартиру. Теперь можно не ходить в кофейни и рестораны, чтобы попробовать незабываемый ристретто, макиато или капучино. Просто выбираете зерна, настраиваете нужный режим, ждете несколько минут, и вот у вас в руке чашка любимого напитка. И не забывайте, что кофе тем вкуснее, чем лучше и чище вода для него.

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