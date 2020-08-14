Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 недорогих вещей для дома, которые резко повысят качество жизни 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 6 часов назад
5 вещей для дома, которые повысят качество жизни
Фото: depositphotos.com
От того, в какой обстановке живет человек, напрямую зависит его настроение, здоровье и даже успешность. И дело тут не в цвете обоев и количестве дорогостоящей техники, а в том, как мы себя ощущаем: «хозяевами жизни» или «посторонними». Если обстановка не радует глаз, а квартира как будто сама чинит препятствия на каждом шагу — о каком качестве жизни может идти речь? А вот если дом наоборот заботится о вас и о вашем комфорте, это уже совсем другое дело.
Какие недорогие, но эффективные вещи способны в короткие сроки повысить уровень жизни? Вот наш ТОП-5 — можете поспорить или согласиться с нами в комментариях.

1. Датчики движения для включения света

Раньше мы видели такое только в кино, но сейчас это такая же реальность, как и доставка еды. Во-первых, это удобно. Не придется вставать среди ночи, чтобы выключить свет, если вы забыли сделать это перед сном, или наоборот — включить его, если решите встать засветло. Работает такое устройство просто: датчики автоматически включают или выключают освещение в зависимости от того, есть ли в помещении люди, и сколько естественного света проникает внутрь. Стоят такие датчики недорого, зато это удобно и позволит экономить до 80% электроэнергии.

2. Генератор водородной воды

Зачем пить водородную воду? Водородная вода — это щелочная вода, которая восстанавливает кожу, повышает иммунитет, улучшает кровообращение, помогает больным сахарным диабетом и положительно влияет на долголетие. Именно за оздоровительными свойствами водородной воды едут на целебные источники Германии, Италии и Австрии. Вот только можно никуда не ехать, а установить подобный «целебный источник» прямо у себя дома или даже носить его в сумке.

3. Новый матрас и подушки

Правильно выбранные матрас и подушка — это не только крепкий и здоровый сон, но и отличное самочувствие на протяжение всего дня. Стоит только поспать на жесткой и неудобной поверхности, как вы будете чувствовать себя разбитым, а в дальнейшем это может привести к депрессиям и сердечным заболеваниям. Совсем другое дело, когда постель дарит комфорт. Никаких тебе болей в шее и спине, зато светлая голова и отличное настроение утром гарантированы.
Подушку рекомендуют менять раз в два-три года, но возможно и раньше. Вы поймете это, когда начнете просыпаться с головными болями и скованностью затылочных мышц, появятся признаки аллергии или астмы. Ориентируйтесь на внешний вид: плоскую, деформированную или бугристую подушку, да еще и с неприятным запахом, точно нужно менять. Любите спать на боку — выбирайте жесткую и высокую подушку, на спине — средней жесткости и низкую. Для любителей поспать на животе подойдет мягкая и низкая подушка.
За новым матрасом стоит собираться, когда вы каждое утро чувствуете боли в спине и пояснице, пружины впиваются в тело, матрас скрипит, проминается и сползает с кровати. Если вашим с матрасом отношениям уже десять лет или больше, это весомый повод отправиться в магазин.

4. Массажер для спины и шеи

Массажеров сейчас найдется тьма — от миниатюрных точечных до тех, что способны промассировать все тело даже в тех участках, о существовании которых вы не догадывались. Задача массажеров — сохранить спину и шею здоровыми (о, это чувство, когда тебе защемило нерв в шее!), укрепить мышечный корсет и обеспечить регулярный массаж. Благодаря этому вы сможете в любой удобный момент снять усталость, расслабить мышечные зажимы, оздоровить нервную систему и откорректировать осанку. Да и просто это безумно приятно.

5. Кофемашина

Кофеманам не надо объяснять необходимость появления дома этого божественного устройства, которое наполнит приятными ароматами всю квартиру. Теперь можно не ходить в кофейни и рестораны, чтобы попробовать незабываемый ристретто, макиато или капучино. Просто выбираете зерна, настраиваете нужный режим, ждете несколько минут, и вот у вас в руке чашка любимого напитка. И не забывайте, что кофе тем вкуснее, чем лучше и чище вода для него.
Выбрать домашние водоочистители, генераторы водородной воды и водородные бутылки вы можете в интернет-магазине Coolmart.
Действует летняя акция! Получите скидку 25% на улучшенную серию водоочистителей и бутылочек Redox и 10% — на остальные модели водоочистителей и сменные фильтры.
Видео дня. Признаки, выдающие неудовлетворенную женщину
КТО?ЧТО?ГДЕ?: последние новости
Тест: какой декор интерьера вам подходит? Узнайте за 11 вопросов! Тест: какой декор интерьера вам подходит? Узнайте за 11 вопросов! Фотообои 3д цветы для стен ‑ яркое волшебство в Вашем доме Фотообои 3д цветы для стен ‑ яркое волшебство в Вашем доме «На зло» или «назло» — как правильно пишется, слитно или раздельно? «На зло» или «назло» — как правильно пишется, слитно или раздельно?
Женский форум
Дом и сад
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Дети готовы Легкоступову с лица земли стереть»
«Дети готовы Легкоступову с лица земли стереть»
Мать Легкоступовой набросилась на ее нового мужа
Мать Легкоступовой набросилась на ее нового мужа
40-летняя Бочкарева показала откровенные фото
40-летняя Бочкарева показала откровенные фото
Новости партнеров
Видео
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Сколько микропластика съедает человек каждый год
10:00
Сколько микропластика съедает человек каждый год
Здоровье
Сын погибшего Децла пошел по стопам отца
00:36
Сын погибшего Децла пошел по стопам отца
Звёзды Дети
Красавица-модель оказалась бывшим парнем
00:56
Красавица-модель оказалась бывшим парнем
Красота Звёзды
Первоклашек лишили праздничных линеек
00:19
Первоклашек лишили праздничных линеек
Дети
Вещи, которые нужно вычистить перед визитом гостей
04:11
Вещи, которые нужно вычистить перед визитом гостей
Дом и сад
Сына Полищук заподозрили в романе с юной коллегой
03:23
Сына Полищук заподозрили в романе с юной коллегой
Звёзды Любовь
Какие неприятные тайны скрывает покупной томатный сок
20:06
Какие неприятные тайны скрывает покупной томатный сок
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение