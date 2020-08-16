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Как использовать в быту старые вещи, чтобы не выбрасывать 

Анастасия Иванова 17 минут назад
Как использовать в быту старые вещи
Фото: depositphotos.com
Многие хранят вещи, которые свое уже отслужили, а выкинуть жалко. «Рамблер» расскажет, как дать использованным предметам вторую жизнь.

Шкаф-стул

Если вам приходится часто переезжать, то этот вариант станет прекрасной альтернативой шкафу. Обычные раскладные стулья, прикрепив к стенке за спинку, легко превращаются в полку для коробок с-под обуви и турникет для вешалок с одеждой.

Мини-вазы из банок

Стеклянные баночки от детского питания можно превратить в изящные мини-вазы для цветов. Для этого с помощью трафарета сделайте на них рисунки красками. К вазочкам привяжите длинные ручки из проволоки, обвяжите джутовой веревкой и сделайте бантики.

Часы из колеса велосипеда

Для начала вам потребуется освободить старое колесо от камеры и покрасить. Затем возьмите часовой механизм из любых часов, проденьте через колесо, прикрепите стрелки. Готово!

Коврик из лоскутков

У каждого найдутся дома футболки разного цвета, отслужившие свой срок. Свяжите из них коврик. Для этого разрежьте футболки на узкие длинные полоски, немного скрутите и свяжите толстым крючком (простыми столбикам по кругу).

Светильник из старой шляпы

Если у вас есть старая дедушкина шляпа, которую наверняка никто не будет носить, ее можно легко переделать в забавный светильник. Для этого вам потребуется шнур, патрон, лампочка и немного знаний в области электрики.

Зеркало из ракеток

Уберите из старых ракеток всю леску. Затем отмерьте стекло по размеру, вырежьте его и вставьте внутрь. Можно для надежности посадить зеркала на силикон, чтобы они прочно держались внутри ракетки.
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