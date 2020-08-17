Найден главный рассадник бактерий на кухне 

"У губок очень пористая структура, кроме того, они поролоновые, и их практически невозможно промыть и продезинфицировать. За незначительное количество времени, за неделю, губка, как инкубатор, выращивает микроорганизмов в 200 тысяч раз больше, чем на сидении унитаза. Если использовать одну губку на все случаи жизни — для мытья раковины, для мытья посуды, для мытья овощей — она будет рассадником заразы на нашей кухне. Губки рекомендуется менять не реже одного раза в неделю", — рассказала радио Sputnik Надежда Раева.
"В раковине мы моем и корнеплоды, загрязненные землей, и мясную продукцию, в которой могут находиться патогенные для человека микроорганизмы, гельминты. Лучше выделить отдельную губку для мытья раковины. Кроме того, Роспотребнадзор рекомендует выделить отдельную щетку или хотя бы губку для мытья овощей. Лучше щетку — там не будут задерживаться возможные возбудители инфекционных болезней", — советует Надежда Раева.
"Заменить губку можно обычными синтетическими пластмассовыми щетками, которые можно регулярно мыть, ошпаривать кипятком, дезинфицировать. В пластмассе патогенная микрофлора растет в меньших количествах. В санитарных требованиях еще рекомендуют использовать кухонную ветошь, которую можно постирать к концу дня", — считает Надежда Раева.