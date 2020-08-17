Найден главный рассадник бактерий на кухне 

"У губок очень пористая структура, кроме того, они поролоновые, и их практически невозможно промыть и продезинфицировать. За незначительное количество времени, за неделю, губка, как инкубатор, выращивает микроорганизмов в 200 тысяч раз больше, чем на сидении унитаза. Если использовать одну губку на все случаи жизни — для мытья раковины, для мытья посуды, для мытья овощей — она будет рассадником заразы на нашей кухне. Губки рекомендуется менять не реже одного раза в неделю", — рассказала радио Sputnik Надежда Раева.