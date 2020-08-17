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Найден главный рассадник бактерий на кухне 

РИА Новости и ещё 5 3 часа назад
Найден главный рассадник бактерий на кухне
Фото: Моя Москва.онлайн
Кухонная губка — идеальная среда для размножения бактерий. Там в 200 тысяч раз больше бактерий, чем на сидении унитаза, рассказала в интервью радио Sputnik начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.
Губки для мытья посуды являются рассадником "заразы" на кухне, рассказала Надежда Раева. По ее словам, санитарными правилами для предприятий общественного питания запрещено использовать губки для мытья посуды и обработки овощей.

"У губок очень пористая структура, кроме того, они поролоновые, и их практически невозможно промыть и продезинфицировать. За незначительное количество времени, за неделю, губка, как инкубатор, выращивает микроорганизмов в 200 тысяч раз больше, чем на сидении унитаза. Если использовать одну губку на все случаи жизни — для мытья раковины, для мытья посуды, для мытья овощей — она будет рассадником заразы на нашей кухне. Губки рекомендуется менять не реже одного раза в неделю", — рассказала радио Sputnik Надежда Раева.

Для разных целей нужно использовать разные губки, подчеркивает специалист.

"В раковине мы моем и корнеплоды, загрязненные землей, и мясную продукцию, в которой могут находиться патогенные для человека микроорганизмы, гельминты. Лучше выделить отдельную губку для мытья раковины. Кроме того, Роспотребнадзор рекомендует выделить отдельную щетку или хотя бы губку для мытья овощей. Лучше щетку — там не будут задерживаться возможные возбудители инфекционных болезней", — советует Надежда Раева.

Вместо губок рекомендуется использовать щетки или кусочки ткани, рассказала радио Sputnik начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора.

"Заменить губку можно обычными синтетическими пластмассовыми щетками, которые можно регулярно мыть, ошпаривать кипятком, дезинфицировать. В пластмассе патогенная микрофлора растет в меньших количествах. В санитарных требованиях еще рекомендуют использовать кухонную ветошь, которую можно постирать к концу дня", — считает Надежда Раева.

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