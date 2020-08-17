Найден главный рассадник бактерий на кухне 

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Считается, что на кухонной губке в 200 тысяч раз больше бактерий, чем на сидении унитаза. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

Вот, что эксперт рассказала о бактериях на губках для мытья посуды:

«У губок очень пористая структура, кроме того, они поролоновые, и их практически невозможно промыть и продезинфицировать».

Надежда Раева также отметила, что нельзя использовать одну и ту же губку для мытья посуды, раковины и овощей. И добавила, что губки необходимо менять не реже одного раза в неделю.

Начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области также добавила, что вместо губок рекомендуется использовать щетки или кусочки ткани: