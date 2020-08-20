5 вещей в доме, которые забирают энергию

Вы устаете на работе. Это нормально. Но как обидно, когда даже в выходной день, находясь дома, вы чувствуете усталость и апатию. Срочно исправляем ситуацию проверенными методами.

Телевизор

По нашему субъективному мнению, это самый страшный энергетический вампир, который однажды пробрался в наши дома и прочно закрепил там свои позиции. Постоянное сидение у голубого экрана отнимает у вас не только драгоценное время, но и здоровье. Ваши глаза устают и начинают слезиться, появляется ощущение «чугунной» головы, тело затекает, и кажется, что вы устали лежа на любимом диване! Плюс голубой свет влияет на выработку мелатонина — гормона сна. Вот почему после вечерних посиделок у ТВ вам долго не хочется спать.

Что делать? Возьмите за привычку выключать телевизор, когда вы его не смотрите. Не нужно, чтобы он создавал фоновый шум в квартире. Ваше сознание все равно анализирует поток информации, пусть даже это звук из соседней комнаты.

Вы ловили себя на ощущении, что телевизор уже давно выключен, а в вашей голове до сих пор звучат противные голоса из рекламы стирального порошка? Все это отнимает вашу энергию.

Незаправленная постель

Да, такая мелочь может влиять на ваше физическое состояние. В период карантина мы привыкли к «вечному» воскресенью и приобрели пагубные привычки. Одна из них — не заправлять постель по утрам. Она же может пригодиться в течение дня! Срочно отменяйте это правило, иначе изо дня в день будете чувствовать себя подавленными и бороться со сном.

Что делать? Однозначно заправлять постель сразу после пробуждения. Так вы настраиваете свое сознание на продуктивный день, откладывая момент отдыха до вечера. Наш разум крайне четко считывает эту команду. Вспомните, когда мы болеем, мы весь день лежим под одеялом. Помните свое состояние в такие дни?

Чтобы организм не чувствовал себя так же каждый день, ваша постель должна быть заправлена. Кстати, заодно смените постельное белье с блеклого «бабушкиного» на яркое или белоснежное. Увидите, какие дополнительные настроения появятся в вашей голове!

Неудобная подушка

Да, ваша любимая подружка-подушка должна быть максимально удобной, иначе она отнимет у вас последние силы, пока вы будете спать. Давно доказана польза ортопедических подушек, которые позволяют спать, не заламывая шею. При неправильной позиции головы во сне ваш мозг будет недополучать кислород, и вы проснетесь со всеми признаками гипоксии: головокружением, слабостью, возможно, даже тошнотой. Какая уж тут активность в течение дня!

Что делать? Один раз в жизни не пожалейте время и несколько тысяч рублей и найдите свою идеальную подушку. Кому-то хорошо спится на высоких подушках, а кто-то спит практически на «облаке»! Главное — просыпаться с радостью и отличным самочувствием.

Задернутые шторы и закрытые окна

Темная комната, полная апатия, не хватает только градусника в подмышке! Полный упадок сил и нежелание шевелиться. Брр! В таких условиях наш разум впадает в спячку и отказывается от любых видов активности. Не открывая шторы и окна утром, вы буквально отказываетесь от контакта с миром, и ваше сознание начинает грустить от безделья.

Что делать? Не допускайте такого состояния ни на минуту! В комнате должно быть темно ночью или днем, если вы вернулись из поездки, сильно устали и запланировали качественно отдохнуть пару часов.

В остальное время позвольте солнцу наполнить комнату светом, распахните плотные шторы и окна, наслаждайтесь этим днем! Ваш организм мгновенно воспрянет духом и подкинет вам пару продуктивных идей!

Неопрятная домашняя одежда

Вы даже не представляете, насколько важно нравиться себе в домашней одежде! И, кстати, это касается не только женщин. Когда мы носим дома то, что жалко выбросить, наша жизнь превращается в болото, где вы — вечно грустная и уставшая Царевна-лягушка в старой растянутой тунике. Загляните в Инстаграм, посмотрите, как с помощью уютного домашнего костюма и пары красивых салфеток можно создать великолепный семейный вечер! Ваши домочадцы будут вам аплодировать!

Что делать? Покупать для дома особенную одежду. Она должна быть уютной, удобной, из натуральных тканей. Такой наряд буквально заставит вас причесаться, поправить макияж и улыбнуться близким.

Еще миг — и вы уже готовите ужин по новому рецепту, еще секунда — и на столе красивые бокалы! Создавайте себе праздник каждый день. Это легче, чем вы думаете!