Почему нельзя выбрасывать косточки от абрикосов 

В сезон летних ягод и фруктов хочется взят всю пользу плодов. Мало кто знает, но абрикосовые косточки — одни из самых полезных. Кроме того, из них можно сделать много других вкусных продуктов и даже напитков. "Рамблер" рассказывает, что делать с абрикосовыми косточками.

Есть просто так

Косточки абрикоса разламывают и употребляют в пищу. Некоторые любят их сушить. В первую очередь ядра абрикоса являются глистогонным средством и убивают паразитов в ЖКТ. Дело в том, что сами по себе косточки богаты железом, магнием, калием и фосфором. Кроме того, в них содержатся витамины группы В и синильная кислота. Последние оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую систему: снижают давление и уровень "плохого" холестерина. Однако не стоит ими злоупотреблять, так как в косточках содержится яд, который может негативно повлиять на состояние человека.

Урбеч

Из абрикосовых косточек делают полезное и сладкое лакомство — пасту под названием урбеч. Для этого нужна одна столовая ложка меда, 300 граммов косточек и 40 граммов сливочного масла. Косточки нужно замочить и измельчить в блендере, а потом добавить остальные ингредиенты. Так пасту используют при лечении простуды, так как она помогает справиться с воспалительными процессами.

Ликер

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Спиртное можно сделать не только из плодов абрикоса, но и из косточек. Для этого нужно 100 граммов косточек, один литр водки и 600 граммов сахара. Ядра нужно положить в стеклянную банку с хорошо закрывающейся крышкой, туда же влить водку и добавить сахар. После необходимо тщательно перемешать содержимое и закрыть. Настаиваться напиток должен 3-4 месяца, периодически его нужно взбалтывать. Когда напиток будет готов, не забудьте его процедить. Чтобы он получился более прозрачным, процедите его через ватный тампон.

Десерты

Сушеные измельченные косточки можно добавлять в выпечку. Например, в сырники и творожную запеканку. Некоторые хозяйки любят украшать абрикосовыми ядрами домашнее печенье. Если вы планируете сделать варенье из абрикосов, то добавьте туда косточки, чтобы сделать его полезнее, а вкус — насыщеннее.