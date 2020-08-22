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Как очистить чайник от накипи без помощи чистящего средства 

Анастасия Иванова 6 часов назад
Как очистить чайник от накипи без помощи химии
Фото: depositphotos
Накипь не только портит внешний вид чайника, но и может повлиять на его работу. Также кусочки ее могут попасть в чай вместе с водой, поэтому от нее стоит избавляться. В основном, накипь состоит из карбоната кальция и магния. Если знать немного о химических реакциях, то можно с легкостью удалить ее при помощи подручных средств.
Дело в том, что при взаимодействии с лимонной, уксусной или любой другой кислотой труднорастворимые карбонаты щёлочноземельных металлов превращаются в легкорастворимые соли. Поэтому в борьбе с накипью эффективны кислотные вещества, а для усиления реакции их нужно нагревать.
Самый безвредный для окружающих и приятный для человека вариант борьбы с накипью — это чистка с помощью лимона. Экологичный и действенный способ справиться с грязью.
Достаточно взять половинку лимона и выдавить в чайник, смешав с водой, чтобы жидкость получилась кислой (1/4 чайника). Можно также распределить жидкость по стенкам и дать ей постоять 10-15 минут.
Затем можно добавить в чайник воды и вскипятить его. А потом вылить оставшуюся воду. Вместе с водой уйдет вся накипь. После вы можете нагреть воду повторно, чтобы ушел привкус лимона.
Вот так просто можно очистить чайник, не прибегая к вредным моющим средствам.
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