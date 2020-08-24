Как смягчить жесткую воду в домашних условиях 

Из рекламы про порошки мы знаем, что жесткая вода провоцирует появление накипи, которая приводит к порче стиральных машин. Правда, это касается не только стиральных машин, но и чайников, на которых остается осадок, также белесый след может появиться на кранах и одежде. Считается, что жесткая вода не пригодна для питья и приготовления пищи. "Рамблер" выяснил, как "смягчить" воду в домашних условиях.

Кипячение

Самый простой способ избавиться от солей жесткости — это вскипятить ее. При высокой температуре гидрокарбонаты и сульфат кальция распадаются. Из-за этого на дне посуды появляется осадок. Смягченная вода подходит для питья и стирки. Минус такой воды состоит в том, что вместе с солями она лишается всех полезных веществ.

Отстаивание

Отстаивать воду лучше всего для того, чтобы поливать растения. После пары суток вода, находящаяся в защищённом от прямых солнечных лучей месте, становится пригодной для полива комнатных растений. От жесткой воды растения и вовсе могут погибнуть, кипяченая вода без полезных элементов также загубит ваш домашний сад.

Вымораживание

Заморозка не меняет структуру воды, но смягчает воду. Поэтому сначала ее необходимо поставить в морозилку, а затем разморозить. Такую воду можно пить и поливать ей цветы, правда, стандартные морозилки не то чтобы очень большие. Поэтому с объемами заготовок возможны проблемы.

Добавки

В воду для мытья головы советуют добавить уксус или лимонную кислоту (чайная ложка на два литра воды). Пить такую воду не стоит, но жесткость из нее она уберет. Волосы должны стать более шелковистыми.

Если у вас посудомоечная машина, то в нее можно засыпать поваренную соль (часто она продается в виде таблеток). Таким образом, на посуде не остается белых следов.

В конце концов, жесткость воды помогут уменьшить специальные фильтры. Например, фильтр-кувшин будет служить вам два месяца, а проточный фильтр примерно полгода.