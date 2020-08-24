Как овощные очистки помогут забыть о лишних тратах

Вы когда-нибудь замечали, как много очисток остается после готовки? Давно известно, что кожура овощей и фруктов содержит большое количество полезных веществ (например, кожура киви куда полезнее самого плода). Существуют разные способы применения шкурок в быту, например, красить яйца с помощью луковой шелухи. «Рамблер» расскажет, как еще использовать кожуру овощей и фруктов.

Картофель

Картофельная кожура известна своим антибактериальным действием. Использовать ее можно в случае небольших ожогов, достаточно всего 10 минут подержать кожуру на коже. Ожоги случаются не так часто и тратить средства на лекарства зачастую не хочется, поэтому картофель может быть как нельзя кстати.

Огурец

Измельчите огурец с добавлением воды, залейте массу в формочки для льда и поставьте замораживаться. Натуральные кубики помогут снять отек под глазами и помогут проснуться. А если добавить в массу немного желатина, то получатся настоящие эко-патчи. Экономия!

Морковь

Зачастую на кухне остается множество обрезков от моркови, лука, cельдерея и других овощей. Промойте остатки и сварите из них овощной бульон. В дальнейшем бульон можно добавлять в пасты или сварить вкусный суп на его основе.

Цитрус

Любые цитрусы можно использовать от накипи, добавлять цедру в салаты или вовсе сделать вкусный джем, сварив их с сахаром и водой. А еще их можно измельчить, смешать с содой и лимонной кислотой и соорудить освежающие бомбочки для ванной и туалета.

Грибы

Очистки от грибов залейте водой и дайте ей настояться в течение суток. Получившаяся жидкость может стать прекрасным удобрением для ваших растений.