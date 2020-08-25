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Супруги создали «машину любви» и снискали одобрение в сети 

Lenta.ru 9 часов назад
Супруги создали «машину любви»
Фото: Extreme Couponing & Bargains UK
Супружеская чета из Великобритании отреставрировала 50-летний фургон, который купила за 50 фунтов стерлингов (около 5 тысяч рублей). Пара поделилась снимками прицепа до и после ремонта в группе Extreme Couponing & Bargains UK в Facebook, снискав всеобщее одобрение, сообщает The Sun.
Когда супруги приобрели фургон, он был в ужасном состоянии. Снаружи с него сошла краска, и вся облицовка была покрыта мхом. Внутри дома на колесах валялись отвалившиеся от стен доски, мусор и вещи, оставшиеся от предыдущих хозяев.
После реставрации фургон превратился в «машину любви». Пара добавила туда винтажный декор — угловую полку с вазами и статуэтками в виде собак, а также комод и диван. На всех окнах фургона супруги повесили шторы с орнаментом в розовый цветок, а на диваны положили одеяла из той же ткани, что и шторы, и кружевные подушки с плюшевыми мишками. Как рассказала хозяйка, часть вещей они купили поддержанными.
Многие участники группы Extreme Couponing & Bargains UK в Facebook, где пара разместила фотографии созданной «машины любви», были поражены результатом и похвалили супругов за проделанную работу.
«Это просто восхитительно! Вы заслуживаете многих счастливых лет жизни!» — пожелал супругам один из пользователей сети.
Недавно в Великобритании появился дом из культового мультфильма 1930-х. Недалеко от города Суонси (графство Уэльс) построили небольшой «коттедж Белоснежки». Его прототипом послужил дом из мультфильма «Белоснежка и семь гномов», который вышел на экраны в 1937 году.
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