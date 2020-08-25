Бытовые вещи, которые несут смерть от отравления

Тема отравлений в последнее время очень актуальна. Все мы знаем, что не стоит пробовать на вкус ртуть, бензин или скипидар. Но это далеко не все опасности, которые подстерегают нас дома. "Рамблер" составил список из неочевидных бытовых вещей, которыми можно отравиться.

Духи

Люди делятся на два типа: восприимчивые к запахам и те, кто может вылить на себя половину флакона. Правда, это может быть опасно. В духах и одеколоне содержится спирт этанол и изопропанол. Оба эти вещества могут вызвать тошноту и даже помутнение сознания.

Очистители труб

Всегда открывайте окна, когда заливаете или засыпаете в трубы средства для их очистки. Это касается и моющих средств с ярким химическим запахом. Испарения этих средств могут сжечь внутренние органы при вдыхании, что приведет к летальному исходу.

Таблетки

Многие люди пренебрегают инструкциями по применению лекарств и пьют таблетки бесконтрольно. Хотя даже самые распространенные лекарства, включая парацетамол, аспирин и ибупрофен, могут вызвать смерть при передозировке. Внутренние органы просто откажут. Тоже самое касается и снотворного.

Морепродукты

Про отравление едой знают все, но отравление морепродуктами считается самым опасным. Дело в том, что морепродукты быстрее могут разморозиться при перевозке. Если стафилококки, сальмонеллы или клостридии попали в пищевые продукты, значит продукт отравлен. Когда человек употребляет такой продукт, у него возникает сильное отравление как микробами, так и их токсинами.

Газ

Владельцы газовых плит наверняка знают об опасности утечки газа. И все-таки многие не обращают внимание на подозрительный запах. Иногда газ может напоминать запах растворителя для краски. Опасен газ не только тем, что может вызвать головокружение и рвоту, но и возмножностью взрыва.