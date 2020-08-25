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Женщина показала простой способ вывести пятна от маркера с белой одежды 

Lenta.ru 8 часов назад
Женщина показала, как вывести пятна с белой одежды
Фото: Emma Pain
Жительница Австралии продемонстрировала в соцсетях простой способ, который позволил ей вывести пятно от перманентного маркера с белой одежды. На ее пост в Facebook обратили внимание журналисты Daily Mail.
Женщина обратилась за советом к подписчикам одного из сообществ, где публикуются методы очистки различных поверхностей от загрязнений. Пользователи порекомендовали ей замочить вещь в эвкалиптовом масле на полчаса, а затем смыть его чистой водой. Они отметили, что указанное масло способно снять 90 процентов любых следов.
Воспользовавшись методом, австралийка показала в группе полученный результат. Она разместила две фотографии: на одной запечатлена белая толстовка Champion с крупным фиолетовым пятном от маркера, на втором — так же самая вещь после стирки.
В описании автор поста заявила, что способ сработал отлично, а также добавила, что после применения эвкалиптового масла она постирала толстовку с отбеливателем в стиральной машине.
В мае невеста показала простой способ вывести пятна вина со свадебного платья и удивила результатом пользователей сети. Девушка воспользовалась пятновыводителем и оставила платье в холодной воде на час. Затем она слила помутневшую воду и вновь повторила этот процесс. В итоге наряд вернулся в первоначальный вид.
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