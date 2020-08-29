Почему нельзя ставить горячую еду в холодильник

Каждый из нас хоть раз слышал о том, что горячую еду нельзя ставить в холодильник. Тем не менее, многим это «знание» не мешает делать с точностью наоборот. «Рамблер» расскажет, по каким причинам действительно не стоит ставить кастрюли, только-только снятые с плиты, в холодильник.

Перерасход электроэнергии

Во время работы холодильник не вырабатывает холод, а отводит тепло через радиатор. Для этого тратится электроэнергия. Чем выше температура внутри холодильной камеры, тем чаще будет включаться компрессор. Если вы ставите теплую или горячую еду в холодильник, количество тепла в нем резко повышается. Соответственно, его нужно забрать из камеры и перенести наружу. А это повышает нагрузку на него.

Увеличение износа деталей

Сердце холодильника — компрессор (некоторые его называют мотором). Это самый важный и дорогой его элемент. В инверторных холодильниках он работает постоянно, но с небольшой скоростью. В неинверторных он периодически включается и выключается. Это необходимо для поддержания нужной температуры. В любом случае при непрерывной работе в течение часа общий срок службы компрессора снижается на 6 — 7 часов.

Но не только компрессор страдает от горячей еды. От резкого повышения нагрузки может выйти из строя фреоновая магистраль, вентилятор у устройств с системой No Frost или перегорит лампочка.

Повреждение полки

У современных холодильников полки выполнены из стекла с пластиковой окантовкой. А все боковые отделения и стенки изготовлены из пластика. Когда вы ставите горячую кастрюлю на стеклянную полку — есть риск, что она треснет от перепада температур. Если горячая посуда прикасается к пластику — он может деформироваться. Особенно этим грешат холодильники бюджетного класса. В обоих случаях вам вряд ли выполнят ремонт по гарантии.