7 опасных предметов в доме

Мы не имеем в виду унитаз и пол. В квартире находится масса вещей, на которых бактерии буквально устраивают свадьбы и активно размножаются. Итак, самое большое количество видов бактерий обитает на…

РАЗДЕЛОЧНАЯ ДОСКА

Самый практичный вариант — пластиковая или стеклянная разделочная доска. Мыть ее нужно каждый день — это должно стать такой же привыч­ной процедурой, как чистка зубов по утрам. Достаточно промыть доску губкой с мылом, а затем как следует ополоснуть водой. После этого ее можно обдать кипятком. Если вы пользуетесь посудомойкой, кладите в нее разделочную доску каждый раз, когда запускаете машинку. Кроме того, стоит пользоваться отдельной доской для сырого мяса и птицы.

КУХОННЫЕ ПОЛОТЕНЦА

Если на кухне вы одним и тем же полотенцем вытираете руки, посуду и рабочие поверхности, то бактерии (например, сальмонелла и кишечная палочка e.coli) могут попадать с ткани на тарелки или вымытые овощи и фрукты. Кроме того, влага — идеальная среда для микробов, и мокрые полотенца притягивают различные микроорганизмы. Все это становится причиной отравлений. Чтобы свести риск к минимуму, пользуйтесь разными полотенцами для рук, посуды и рабочих поверхностей. Посудное полотенце меняйте каждый день, поскольку именно на нем в первую очередь скапливаются вредоносные бактерии. Стирайте все кухонные полотенца при максимальной разрешенной температуре, а после этого прогладьте их утюгом или просушите в сушке.

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ

К ним каждый из домочадцев прикасается десятки раз в день, бактерии размножаются и переносятся по всему дому. Чтобы подхватить инфекцию, достаточно взяться за грязную ручку, а потом дотронуться до глаз или рта. Каждую неделю мойте ручки водой с мылом. Если дома кто-то болеет, проти­райте ручки чаще, можно воспользоваться дезинфицирующим раствором.

КРАНЫ В ВАННОЙ

Сначала вы прикасаетесь к ним, чтобы открыть воду, а затем закрываете уже чистыми руками. Тщательно мойте краны губкой с мылом — как минимум раз в неделю. Если в доме кто-то болеет, стоит делать это чаще. Те же правила относятся к кнопкам слива в туалете.

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПУЛЬТ

По результатам исследований, наибольшее количество бактерий содержится в номерах отелей именно на пультах дистанционного управления. Разумеется, дома пультом пользуются только члены семьи, но тем не менее на нем тоже могут жить вредоносные микроорганизмы. Протирайте пульт влажными салфетками раз в неделю, если дома все здоровы. Если в семье есть простуженные, делайте это каждый день.

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

К ним мы прикасаемся не реже, чем к дверным ручкам. Раз в неделю мойте выключатели теплой водой с мылом, а особенное внимание уделите выключателю в прихожей, которым вы пользуетесь, войдя домой, еще до того, как помыли руки. Сборник наших лучших советов по уборке дома.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕФОН

Телефон пачкается при соприкосновении с кожей, а если вы активно пользуетесь косметикой, то бактерии на поверхности трубки размно­жаются еще быстрее, особенно если на телефоне есть кнопки. Проти­райте трубку влажными салфетками не реже одного раза в неделю.