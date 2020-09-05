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Ошибки на кухне, которые выдают плохую хозяйку 

Анастасия Иванова 7 часов назад
Ошибки на кухне, которые выдают плохую хозяйку
Фото: depositphotos.com
Многие хозяйки из-за незнания или отсутствия опыта совершают оплошности, которые всегда избегают профессиональные повара. Это касается как готовки, так и обустройства кухни. «Рамблер» рассказывает, какие ошибки допускает неопытная хозяйка.

Промывает макароны

Эта привычка пришла к нам из Советского Союза. Раньше качество макарон было плохим. Их изготавливали из мягких сортов, поэтому после варки они слипались и разваривались. Чтобы обед не превратился в кашу, хозяйки промывали макароны под водой. Однако сейчас этого делать не надо. Большинство производителей изготавливают макароны из твердых сортов пшеницы.

Солит еду в начале готовки

Если солить блюдо сразу, есть вероятность, что в результате оно получится сильно пересоленным. Например, бульоны. В процессе они выпариваются, и их вкус концентрируется. Тоже самое касается жарки. Если заранее посолить продукт, на сковородке появится много влаги. Опытные повара так не делают. Однако некоторые кулинары придерживаются другого мнения.

Не соблюдает правила хранения еды

Соблюдение правил товарного соседства обязательно для предприятий общественного питания. Однако их стоит придерживаться и дома, так как неправильное хранение продуктов может привести к серьезным заболеваниям. Например, мясные продукты и рыбу нужно класть на отдельную полку, желательно на нижнюю. Молочные продукты тоже должны стоять отдельно.
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