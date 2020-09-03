Покупки в дом, о которых потом все жалеют

Чувствуете, как зима подкрадывается? А с ней и желание сделать дом максимально теплым, уютным, чтобы вся семья промозглым вечером торопилась поскорее попасть домой. Для этого отлично подойдут новые пледы, покрывала, скатерть и даже чайные пары ручной работы. Но есть вещи, которые мы покупаем, движимые минутным настроением, а после жалеем потраченные деньги и не знаем, куда пристроить обновку.

Хлебопечка

Сложно будет найти человека, который не любит горячий хлеб. Итак, вы решили каждое утро баловать своих свежим хлебом, испеченным самолично. Идея хороша, но мы обещаем вам, что вы протянете максимум три дня. Все!

Потом ваши домашние начнут отнекиваться от булок или втихаря кормить ими голубей. А чуть позже пекарский настрой улетучится, и вы задумаетесь, на какую из полок поставить эту, чтоб ее, хлебопечь.

Давайте начистоту: изделия из белой муки — вовсе не то, чем нужно питаться каждый день. Поэтому разумное решение отказаться от покупки хлебопечки сбережет ваши средства и фигуру.

Фритюрница

Вообще, покупать кухонный гаджет с исключительно одной функцией — идея не из лучших. Хорошо, если ваша кухня-столовая позволяет вместить всю эту толпу помощников, а как уместить их в наших привычных шестиметровых кухоньках?

Ситуация, аналогичная примеру с хлебопечкой. Вы пару-тройку раз заморочитесь приготовлением блюда во фритюре, отмоете кухню от горячего масла и начнете думать, как избавиться от недавней покупки. Думаем, что о «пользе» горячего масла говорить не нужно — вы и сами все знаете.

Беговая дорожка

Решено! С понедельника — новая жизнь! Как раз скидки на беговые дорожки. Надо брать, пока настроение соответствующее. И вот, это громоздкое чудище у вас в холле. Как всегда, в первый день на ней сделают по сотне шагов все домочадцы и даже кот. На завтра на тренировку придете только вы, а через 2 дня на дорожку повесят первую футболку. Не смейтесь! Это стандартное развитие ситуации!

Не тратьте попусту деньги и место в квартире. Хотите заняться спортом? Отдайте ту же сумму в тренажерный зал, и вам будут доступны многие тренажеры, а не одна дорожка. А атмосфера спорта в зале приведет вас к более заметным результатам, чем одиночные забеги дома.

Огромный телевизор

Поддавшись на уговоры продавца-консультанта, вы купили телевизор с размером диагонали, несовместимой с вашей гостиной. В салоне он выглядел шикарно, а вот на стене дома кажется просто гигантским. Во время просмотра у вас немного кружится голова, а через час хочется прикрыть уставшие глаза.

Да, эта импульсивная покупка была ошибкой. Поскорее упаковывайте чудовище и обменивайте на телевизор с меньшей диагональю.

Пушистый белоснежный ковер

«Мы будем валяться на нем и пить вино» — фантазируете вы на кассе в магазине. Но быт показывает, что за таким аксессуаром следует очень тщательно ухаживать. Ситуацию усложняют дети и домашние животные (они тоже хотят валяться на ковре, увы).

Одним словом, это великолепное приобретение, но вы должны быть готовы нянчиться с ним, как с еще одним домашним питомцем.

Домик для кошки

Кстати, о питомцах. Наверное, все когда-то покупали для своей кошки невероятно милый мягкий домик? Но далеко не все пушистые соглашаются в нем спать!

Поэтому, если вы заметили, что кот не проявляет никакого интереса к вашему искреннему подарку, быстренько относите приобретение обратно в магазин, пока его еще готовы принять. Вкусные паштеты и пара новых игрушек, вероятно, больше понравятся этой зара…привереде.