Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему посуду нельзя мыть губкой 

Мира Маркина 6 часов назад
Почему посуду нельзя мыть губкой
Фото: depositphotos.com
Губка — одно из самых популярных приспособлений для мытья посуды. Но вместе с тем немногие знают о том, что использовать губки — крайне опасно. Почему? Расскажет "Рамблер".
С одной стороны, благодаря своей структуре губка отлично впитывает моющие средства. С другой, — в ней долго задерживается влага, а значит создаются отличные условия для развития бактерий и грибков. Это подтверждают многочисленные исследования.
Кроме того, специалисты не раз проводили эксперименты по оптимальному обеззараживанию губок. Если вы не готовы отказаться от этого приспособления, мойте его в посудомоечной машине, — именно она уничтожает до 57% бактерий на поверхности губки. Далее по эффективности идут кипячение и стирка в стиральной машине.
Однако, чтобы избежать дополнительных хлопот, эксперты советуют использовать вместо губки щетку для мытья посуды. Щетка гораздо лучше просыхает и промывается, а это значит, что на ней остается гораздо меньше бактерий.
Более дорогая альтернатива губке — посудомоечная машина, которая точно позволит не волноваться о том, насколько тщательно вымыта посуда.
Видео дня. Как пожарить мясо, не испачкав плиту жиром
Женский форум 1
Дом и сад
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сети назвали самые полезные секреты в постели
В Сети назвали самые полезные секреты в постели
Экс-солистка SEREBRO показала обнаженное фото
Экс-солистка SEREBRO показала обнаженное фото
Погребняк рассказала о нападении маньяка
Погребняк рассказала о нападении маньяка
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Знаменитые красавицы, которых бросили женихи
04:14
Знаменитые красавицы, которых бросили женихи
Звёзды Любовь
Как есть сладости и не вредить здоровью
06:15
Как есть сладости и не вредить здоровью
Еда Здоровье
Чем вреден избыток кисломолочки в рационе
02:19
Чем вреден избыток кисломолочки в рационе
Еда Здоровье
Названы продукты, истощающие нервную систему
10:59
Названы продукты, истощающие нервную систему
Здоровье Еда
Звездные детишки, ставшие в 2020 году первоклашками
08:12
Звездные детишки, ставшие в 2020 году первоклашками
Звёзды Дети
Что такое трансжиры и почему ими пугают
10:59
Что такое трансжиры и почему ими пугают
Еда Здоровье
Москвичам рассказали правду о сухарях
02:24
Москвичам рассказали правду о сухарях
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение