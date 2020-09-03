Почему посуду нельзя мыть губкой 

Губка — одно из самых популярных приспособлений для мытья посуды. Но вместе с тем немногие знают о том, что использовать губки — крайне опасно. Почему? Расскажет "Рамблер".

С одной стороны, благодаря своей структуре губка отлично впитывает моющие средства. С другой, — в ней долго задерживается влага, а значит создаются отличные условия для развития бактерий и грибков. Это подтверждают многочисленные исследования.

Кроме того, специалисты не раз проводили эксперименты по оптимальному обеззараживанию губок. Если вы не готовы отказаться от этого приспособления, мойте его в посудомоечной машине, — именно она уничтожает до 57% бактерий на поверхности губки. Далее по эффективности идут кипячение и стирка в стиральной машине.

Однако, чтобы избежать дополнительных хлопот, эксперты советуют использовать вместо губки щетку для мытья посуды. Щетка гораздо лучше просыхает и промывается, а это значит, что на ней остается гораздо меньше бактерий.

Более дорогая альтернатива губке — посудомоечная машина, которая точно позволит не волноваться о том, насколько тщательно вымыта посуда.