Неожиданные способы применения губки для мытья посуды

Оказывается, простая посудная губка нужна не только на кухне. Область ее применения намного шире. Хотите знать, что способна заменить губка, если под рукой не оказалось необходимых вещей?

Губка-кисточка

Если взять кухонную лопатку или деревянную палочку, которую вам привезли с доставкой суши, обернуть их кончик губкой и закрепить хозяйственной резинкой, получится отличная кисточка. С помощью такой кисточки можно не только рисовать, но и вытирать пыль и грязь из труднодоступных мест (например, оконных рам). Еще один вариант кисточки — отрезать кусочек от посудной губки и закрепить с помощью бельевой прищепки.

Распорки для педикюра

Берем посудную губку, разрезаем ее вдоль пополам и делаем четыре поперечных разреза для пальчиков. Вставляем губку между пальцев ног и красим ногти, не боясь смазать лак.

Цветочный дренаж

Как использовать губку для цветов? Прежде чем пересаживать цветок в новый горшок, положите на дно посудную губку, а сверху насыпьте землю и само растение, как обычно. Губка будет впитывать лишнюю влагу, защищая корни от загнивания, а еще послужит своеобразным фильтром: она не позволит почве вымываться из горшка, оставляя на подоконнике грязные разводы.

Мыльница

Один из самых неожиданных, но простых и дешевых решений. Посудную губку можно использовать вместо мыльницы, положив ее на край раковины. Во первых, так мыло не будет соскальзывать в самый неподходящий момент, а во-вторых, мыльные разводы не будут стекать по краям раковины.

Накладки на мебельные ножки

Чтобы мебельные ножки не царапали паркет или деревянные полы, подклейте на них вместо специальных накладок кусочки посудной губки. Поставьте ножку стула или кресла на губку, обрежьте до нужного размера и приклейте капелькой клея. Таким же способом можно защитить и поверхность стола от царапин, приклеив кусочки посудной губки к тяжелым предметам (к вазе или каменной ступке для измельчения специй).

Как использовать губку: охлаждающий элемент

Положите мокрую губку в морозильную камеру. Можно поместить ее в пакет или оставить так. Когда губка заморозится, ее можно использовать в сумках-холодильниках для перевозки продуктов или вместо холодного компресса, который прикладывают к синякам и ушибам.

Салфетки для стирки

Губки для мытья посуды заменят специальные салфетки, которые добавляют во время стирки для предотвращения линьки, снятия статического электричества, шерсти животных и серого налета. Возьмите небольшой контейнер или ведерко с крышкой и несколько губок. Налейте в ведерко воды, добавьте кондиционер для белья, положите губки в воду и закройте крышкой. Во время стирки просто достаньте одну губку, отожмите как следует и положите в барабан с вещами. После использования, можно бросить губку обратно в ведерко. Результат будет таким же, как от использования специальных салфеток для стирки, которые стоят довольно дорого.

Щетка для чистки замши