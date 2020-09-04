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Почему я никогда не выбрасываю пакетики из коробок с обувью 

Мира Маркина 5 часов назад
Почему я не выбрасываю пакетики из коробок с обувью
Фото: depositphotos.com
В рубрике «Личный опыт» редакция «Рамблера» публикует полезные советы от наших читателей. Обсудить эффективность совета предлагаем в комментариях.
Около пяти лет я проработала в обувном магазине. Не скажу, что это был приятный опыт, но благодаря работе там я узнала несколько лайфхаков, которые уже не раз выручали меня в повседневной жизни.
В коробках с обувью, как правило, всегда лежат маленькие пакетики с шариками силикагеля. Многие выбрасывают их, едва распаковав обувь. И очень зря! Ведь эти пакетики могут еще не раз пригодиться. Рассказываю, как именно.
Поскольку пакетики обладают абсорбирующими свойствами, их можно смело класть в сумку, с которой вы ходите в фитнес-зал. Шарики поглотят влагу и избавят вас от неприятного запаха потной одежды и, как следствие, от размножения бактерий.
Другой лайфхак: если вы намочили телефон, попробуйте обложить его пакетиками и оставить на некоторое время. Вполне возможно, что он будет работать в прежнем режиме.
И наконец полезный совет, который будет очень кстати для мужчин: положите бритву в емкость с пакетиками, и ее лезвия останутся острыми, даже когда полоска-индикатор сотрется.
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