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Какие вещи нельзя хранить в ванной 

Анастасия Иванова 6 часов назад
Какие вещи нельзя хранить в ванной
Фото: depositphotos.com
Многие используют ванную, как склад для хранения вещей: забивают всем подряд ящики, заставляют полки. Однако не все можно хранить в подобных условиях. "Рамблер" рассказывает про вещи, которые лучше убрать из ванной комнаты.

Лекарства

Хранение лекарств в ванной — привычка, которую нам постоянно транслируют в фильмах. Герои достают таблетки в банках из ящиков или с полок за зеркалом. Однако в жизни так делать нельзя. Лекарства нужно хранить в сухом и прохладном месте. В ванной высокая влажность и температура, которые могут повлиять на химические свойства медикаментов.

Косметика

Ставить косметику перед зеркалом в ванной комнате — удобно. Но это тоже большая ошибка. Из-за влажности косметика может испортиться раньше окончания срока годности, и использовать ее будет нельзя. Поэтому производители рекомендуют хранить тени, румяна, пудру и другие атрибуты красоты, как и лекарства, в сухом и прохладном месте.

Духи

Высокая температура в ванной приводит к тому, что парфюм быстрее окисляется. Его аромат пропадает или вовсе меняется. Поэтому, если вы не хотите расстаться с любимыми духами, лучше не оставлять их в ванной комнате.

Расчески

Из ванной легче убрать упавшие волосы после расчесывания, но лучше место для расчески — это все-таки спальня или коридор. Влажность может привести к тому, что расческа станет домом для бактерий или плесени.
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