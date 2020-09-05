Как быстро отмыть жир с посуды 

Чистота на кухне — это залог здоровья и лицо хозяйки дома. У каждой женщины есть свои маленькие хитрости, чтобы добиться идеального результата. Как сделать так, чтобы посуда блестела, кастрюли и сковородки выглядели как новые? Как избавиться от жира, гари и опасных для здоровья бактерий.

Чтобы избавиться от налета на стеклянной посуде, отмыть пригоревшую посуду и очистить ее от нагара можно воспользоваться проверенными народными способами.

Способы очистки жира с посуды.

1 способ: Сода и лимонная кислота

Этот способ эффективен и прост. На грязную поверхность посуды, смоченную водой, нанесите приготовленную заранее смесь из 1-2 столовых ложек соды и лимонной кислоты. Оставьте ненадолго. Через некоторое время сода, кислота и вода вступят в реакцию, и жир на посуде свернется комочками, которые будет легко смыть губкой для посуды.

С помощью лимонного сока и соды можно эффективно очистить сковородки, кастрюли и стеклянную посуду.

2 способ: Сода с уксусом

Паста, приготовленная из соды и уксуса в равных пропорциях, способна размягчить любой жир в течение 15-20 минут. Для усиления эффекта можно поставить сковороду вместе с содово-уксусной смесью на плиту и подогревать. Когда смесь растворится, промойте посуду обычным способом, с губкой и средством для мытья посуды.

Этот способ подходит только для посуды с толстыми стенками и прочным покрытием.

3 способ: Горчичный порошок

Еще одно чудодейственное средство способное отчистить посуду от жира и нагара. Наносить горчичный порошок следует на разогретую посуду. Распределите равномерно 1-2 столовые ложки порошка, хорошенько потрите влажной губкой и оставьте на 10-15 минут. Жир растворится в порошке и будет легко отходить от поверхности посуды. Еще раз тщательно почистите поверхность и смойте все холодной водой. Способ хорошо подходит для любых поверхностей.

Есть еще один способ отмыть пригоревшую посуду с помощью горчичного порошка. Нужно растворить 2-3 ложки порошка в большой емкости с горячей водой и поместить туда грязную посуду. Через 30 минут достать и помыть обычным способом с помощью губки средства для мытья посуды. 4 способ: Активированный уголь.

Можно приготовить средство для чистки посуды от нагара из активированного угля. Измельчить 10 таблеток и высыпать их на теплую мокрую сковороду или кастрюлю. Через час можно помыть ее с помощью губки и обычного средства для мытья посуды.

Эти способы могут оказать полезными за городом, на даче, где не всегда под рукой могут оказаться специальные средства. Например, казан, шампура или решетка для шашлыка. Для очищения таких принадлежностей мало кто пользуется специальными синтетическими средствами, предпочитая им народные средства. Как очистить решетку для шашлыка

Отлично помогут справиться с этой задачей несколько простых народных рецептов:

1. Кока-кола. Залейте решетку газировкой и через несколько минут вы легко очистите весь жир.

2. Жидкое мыло. Нужно обильно смазать решетку этим средством, завернуть в пакет или пищевую пленку и оставить на ночь. Утром вы с легкостью очистите ее от загрязнения.

3. Горячая вода. Замачивание в горячей воде эффективно работает только с не слишком застарелым жиром. Замочите решетку в горячей воде и оставьте на некоторое время. Затем потрите жесткой мочалкой и ополосните.

Как очистить чугунную сковороду

Застывший жир, ржавчину и нагар на чугунной посуде можно удалить старым советским способом с помощью простых средств.

Один кусок 72-процентного мыла.

Половина стакана канцелярского клея.

Стакан кальцинированной соды.

Жесткая губка для посуды. Для этого вам понадобится: Тазик большого размера из огнеупорного материала, в который вы сможете поместить свою чугунную сковородку.

Приступаем к очищению нашей чугунной сковородки:

1. Натрите на терке хозяйственное мыло.

2. Налейте в таз воду, поставьте на огонь и доведите до кипения.

3. Засыпьте в таз мыльную стружку, соду и клей.

4. Выдержите содержимое на медленном огне до полного растворения, постоянно помешивая.

5. Опустите в раствор сковородку и кипятите не менее 2 часов.

6. Затем почистите пригоревшую поверхность с помощью жесткой или металлической губки.

Как избавиться от жира на чайнике

При готовке на чайник может попасть жир. Эти пятна впоследствии трудно отмыть. Сделать это можно простыми народными средствами: Пищевая сода. Насыпьте на мокрую губку для посуды немного пищевой соды и хорошенько потрите чайник жесткой стороной губки. Так вы легко и быстро избавитесь от жирных пятен. Зубная паста. Это простое средство не только эффективно очистит жирные пятна, но еще сделает поверхность чайника блестящей. Сода, соль и уксус. Застаревшие жирные пятна можно удалить, протерев поверхность чайника раствором из соды, соли и 9-процентный уксуса, предварительно смешав их в равных пропорциях.

Несколько советов для вашей безопасности

Несмотря на кажущуюся безопасность всех перечисленных средств, лучше придерживаться некоторых мер предосторожности:

1. Обязательно проветривать помещение, особенно если используете кипячение.

2. Защищайте руки от агрессивного воздействия некоторых средств, пользуйтесь резиновыми перчатками.

3. Выбрасывайте губку после чистки народными средствами, не стоит использовать ее повторно.

Как видите, у наших бабушек был большой выбор подручных доступных средств, чтобы отмыть кухонную посуду от любого застарелого жира, налета, накипи и нагара. Эффективные средства проверены не одним поколением домохозяек.

И напоследок, несколько маленьких хитростей: Лимонная кислота обладает отбеливающими и обеззараживающими свойствами. Отлично устраняет накипь в чайнике и даже в стиральной машине.

Чтобы лучше отчистить ручки на газовой плите, смочите ватные палочки в нашатырно-анисовых каплях и потрите.

Стеклянные тарелки, стаканы, бокалы, в том числе и хрусталь, будут сиять, если почистить их пищевой содой.

Перед тем, как использовать какое-либо народное средство, убедитесь, подходит ли оно для вашей посуды. Разные металлы по-разному реагируют на натуральные чистящие средства.