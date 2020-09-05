Вещи, которые женщинам лучше убрать из квартиры 

Вам наверняка приходилось бывать в неуютных и странных домах, которые хочется покинуть поскорее. Узнайте какие вещи делают дом неуютным. По крайней мере, по мнению известных дизайнеров интерьера.

Рюши и оборки

Текстиль с обилием оборок на покрывалах и ламбрекенах, салфеточки на столиках и комодах, диванные подушки в цветочек и розовые стены комнаты, легко превращают вашу квартиру в кукольный домик, в котором быстро становится тесно, липко и приторно-сладко.

Искусственные растения в горшках

Сразу возникает чувство, будто хозяева этого дома давно плюнули на все и сдались, нет у них больше никакой надежды. В особенности, если цветы эти подернуты слоем пыли и выцвели.

Бесконечные фото в рамках

Вы в свои детские, школьные, студенческие годы, вы с друзьями, вы в свадебном платье, вы с детской коляской, вы, вы, вы… Вся жизнь на комоде и слишком много прошлого. Не обязательно все время смотреть на все это, живите настоящим.

Плюшевые игрушки на кровати

Кровать лучше использовать для сна и занятий сексом, а не для демонстрации вашей странной привязанности к синтетическим зверушкам-пылесборникам. Ну да, они бывают очень милыми, и, возможно, напоминают вам любимого плюшевого мишку или зайку из детства. Но ведь вы уже не ребенок? Или все еще хотите им оставаться?

Вдохновляющие цитаты

Сперва кажутся забавными или поддерживающими в трудных ситуациях, вскоре надоедают, начинают мозолить глаза, а гостями, приходящими в ваш дом, воспринимаются как крик о помощи.

Косметика и парфюмерия, расставленная по всему дому

Гостям вовсе не обязательно знать, сколько усилий и средств вы прикладываете для того, чтобы так хорошо выглядеть, так что храните ряды помад и лаков для волос и ногтей в шкафчике в ванной, а не в гостиной или спальне.

Коллекции кукол

Они выглядят жутковато и пугают мужчин. Даже самых бесстрашных.

Множество кошек

Да, они очень милые, никто с этим не спорит. Но остановитесь хотя бы после второй. Особенно, если вы еще не нашли любимого. Одинокая женщина со множеством кошек в доме, многим кажется психически нездоровой.

Чехол на крышку унитаза

Вы действительно хотите украсить унитаз, подобрав для него комплект из плюша или связав собственными руками? Во‑первых это выглядит не очень красиво, а во-вторых, это не гигиенично: на коврике под унитазом собирается куча бактерий.