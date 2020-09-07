5 причин нанять домработницу 

Поберегите свои руки и нервы — они пригодятся вам для других занятий.

Время — ценный ресурс, к которому многие зря относятся с невниманием. Для некоторых женщин уборка равна медитации: в наушниках играют любимые песни, вы плавно приводите жилище в порядок. Но большинство все же не любит прибирать дом, так как для них этот процесс сопровождается стрессом. Для последних в этом материале приводим несколько весомых причин, чтобы начать пользоваться услугами помощницы по хозяйству.

Время на себя

На первом месте у себя должно быть ваше благополучие, а уже после желания родственников, друзей и коллег. Расставляя приоритеты между покупкой нового телевизора и услугами домработницы, выигрывает явно последнее. Приходя домой после работы, для поддержания психического здоровья лучше было бы полчаса провести в ванной с пеной и посмотреть любимое шоу, чем все это время заниматься уборкой или готовкой. Даже если по хозяйству вам помогает муж и дети, это не то, ведь им так же хочется иметь личное время для своих хобби после работы и учебы.

Движение по карьерной лестнице

Чтобы мыслить масштабно, вам нужно время и ресурс — где ж его взять, когда вы постоянно как белка в колесе крутитесь между работой и домом? Смотрите на траты в перспективе. Нанимая помощницу по хозяйству, вы экономите личное время, которое можете потратить на выполнение рабочих обязанностей, тем самым освободив вечер под семейный ужин или встречу с подругами. Либо в это время можно заняться изучением иностранного языка, пройти еще один урок онлайн-курса по вашей специальности, изучить основы инвестирования или разобрать давно беспокоящие вас мелкие проблемы. В любом случае, вы заметно продвинетесь в развитии навыков, что не может не повлиять на стоимость вашего рабочего часа.

Отменное чувство стиля

Как часто нам хочется одеваться красиво, но так лень отпаривать одежду, поэтому вместо изящных брюк и блуз мы выбираем практичные джинсы и футболку. Домработница решит эту проблему: вам достаточно составить образы на неделю, а она подготовит одежду к выходу. Ещё лучше, если вы разберёте, а потом обновите гардероб со стилистом. Он покажет вам интересные сочетания вещей, так что после сможете показывать или присылать в мессенджере помощнице фото лука, а она составит его за вас.

Забота о детях

У людей, которые зарабатывают много, но не умеют равно распределить время между работой и личной жизнью, почти всегда не складываются отношения с детьми. Деньги деньгами, но ваши малыши, подрастая, будут помнить скорее одинокие вечера, чем дорогие игрушки. Наняв помощницу, вы освобождаете себя от домашних обязанностей, а значит увеличиваете продолжительность своего вечера. Можно пойти всей семьей в кино, поужинать в ресторане или просто прогуляться в ближайшем парке. Поверьте, психика ваших детей стоит этих трат. Чем больше времени вы проводите вместе, тем ближе становитесь с ними.

Правильное питание

Домработница не только стирает, гладит и убирает, но и готовит еду. Мало где помощница сможет жить с вами — все же для этого нужны значительно большие финансы. Но приготовить вам обед и ужин она точно сможет. Если вы не фанат готовки, а заказывать доставку на дом надоело, домашняя еда от работающего на вас человека может стать спасением. В особенности, это полезно, если вы придерживаетесь диеты с пониженной калорийностью. Когда к приходу домой уже готовы полезные ароматные блюда из качественных продуктов, желание перекусить сладким не появится.