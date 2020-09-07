4 лайфхака, если вы не умеете гладить 

А как вы справляетесь с горой чистых вещей из стиральной машинки?

Что может быть хуже, чем полная раковина грязной посуды? Только полная корзина пусть и чистого белья. Причем наличие утюга и «правильной» доски еще не гарантирует идеально проглаженные вещи — здесь необходим навык, и желательно научиться гладить правильно до того, как вы испортите не один десяток дорогих сердцу вещей. Мы подготовили несколько советов, которые помогут если не привить любовь к глажке, но хотя бы облегчат этот процесс.

Не гладим сухую ткань

Признайтесь, бывает такое, что вы откладываете постиранную вещь, забываете про нее, а когда внезапно вспоминаете, она уже превратилась в сухую гармошку? Конечно, мы тут же бежим раскладывать ткань на доске, вот тут вас и ждет разочарование: загибы никуда не денутся, так как ткань успела высохнуть и принять новую форму. Чтобы облегчить себе жизнь, запаситесь пульверизатором для воды. Слегка смочите чистую ткань, чтобы слегка смягчить ее, особенно это касается плотных материалов. После этого можно начинать проходить по ткани утюгом.

Натягиваем ткань

Неважно, гладите вы вещь на доске или используете отпариватель — вещь не должна лежать/висеть сама по себе. Так у вас точно ничего не получится. Проходя одной рукой утюгом или отпаривателем, второй слегка натяните ткань: так вы проберетесь до всех складок, которые оказываются самыми «устойчивыми». И как мы уже говорили, проводим все «процедуры» на влажной ткани.

Не оставляем вещи в машинке

Запомните: как только машинка закончила работу, вынимаем вещи и развешиваем сразу же. Если вы оставите вещи хотя бы на полдня, к следующему выходу вы рискуете просто не прогладить блузку или мягкие брюки. Если же у вас нет возможности застать момент окончания стирки, тщательно выбирайте режим стирки: в большинстве устройств существует режим «легкая глажка», машина в этом случае исключает сильный отжим. Кроме того, не забивайте машину до отказа — вещи не просто помнутся, но и с большой вероятностью деформируются.

Учитывайте тип ткани

Наверное, самая большая ошибка — складывать все вещи одинаково. Вещи из плотной ткани, например, шерстяные, вы можете спокойно уложить в шкафу, однако шелковые, нейлоновые и вещи из полиэстера лучше сразу повесить на вешалку с широкими плечиками, иначе рискуете получить некрасивые заломы от тонкой проволоки от железных плечиков.