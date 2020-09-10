Ожоги и блеск посуды: как использовать бананы в быту 

Бананы — не только вкуснейшее лакомство, но и незаменимый в хозяйстве продукт. Как можно использовать этот фрукт в быту, разбирался "Рамблер".

Отполируйте посуду и кожаную обувь

Удалите лишние волокна с внутренней стороны банановой кожуры и натрите с ее помощью серебряную посуду или кожаную обувь. Затем протрите их бумажным полотенцем. Удивительно, но бананы действительно помогают вернуть блеск любимым вещам. Кстати, данный лайфхак применим и по отношению к кожаной мебели.

Успокойте кожу при ожогах

Неслучайно банановая кожура обладает противовоспалительным эффектом. Приложите ее к месту ожога, пореза, царапины или укуса и слегка прижмите. Очень скоро вы почувствуете облегчение.

Осветлите зубы

Почистив зубы утром или вечером, попробуйте протереть их банановой кожурой. Лимонная кислота, содержащаяся в ней, бережно осветляет эмаль.

Сделайте мясо более нежным

Положив в сковороду к мясу банановую кожуру, старайтесь не обращать внимания на косые взгляды домочадцев. Энзимы, которые есть в кожуре, помогают расщепить белки в мясе и размягчить его во время жарки. При этом на вкус блюда бананы никак не влияют.