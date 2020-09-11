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Врач развенчала мифы о пищевой фольге 

РИА Новости 2 часа назад
Врач развенчала мифы о пищевой фольге
Фото: РИА Новости
Фольга не нанесет вреда вашему здоровью, если соблюдать определенные условия. О них в интервью радио Sputnik рассказала врач-терапевт, диетолог высшей категории ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Екатерина Бурляева.
На кухне у хорошей хозяйки почти наверняка найдется фольга: универсальный материал, в котором можно запекать и хранить продукты. Но существует много опасений о безопасности фольги, ведь она содержит алюминий, частицы которого при высоких температурах могут попасть в пищу. Так ли это, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт, диетолог высшей категории, заведующая консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание" ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Екатерина Бурляева.

"Пищевую фольгу покрывают оксидной пленкой, чтобы алюминий, который в ней содержится, не переходил в еду. Это тонкое покрытие, которое внешне человек не отличит. Оксидная пленка защищает саму алюминиевую основу от контакта с пищевыми продуктами. А вот техническая фольга может быть покрыта иначе — герметиком или другими непищевыми веществами. И в такую фольгу в процессе приготовления еды использовать нельзя, так как это может навредить организму", — считает Екатерина Бурляева.

Однако в фольге нельзя готовить определенные продукты, предупредила врач.

"Нужно помнить, что в алюминиевой фольге нельзя готовить продукты, которые содержат кислоту, или те, в рецепте которых кислота необходима. Например, уксусная или лимонная. Это может разрушать защитную пленку, и тогда алюминий будет переходить в еду", — отметила Екатерина Бурляева.

У фольги есть и свои преимущества, добавила врач.

"В остальных случаях и хранить в холодильнике, и запекать в фольге абсолютно безопасно. В первом случае продукт дольше сохранит свои вкусовые качества и будет защищен от посторонних запахов", — рассказала радио Sputnik Екатерина Бурляева.

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