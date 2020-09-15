Почему лицо и руки нельзя вытирать одним полотенцем 

Ролик рассказывает, почему в ванной стоит держать отдельные полотенца для рук и лица. Как правило, для этих целей используется одно полотенце, но такой подход чреват появлением раздражений на лице. Всё дело в том, что мыло не идеально смывает с рук бактерии, пыль, частицы отмершей кожи и всё это остаётся на ткани, которой потом вытирают лицо. К тому же на влажных полотенцах активно размножаются микробы, что усугубляет ситуацию и может привести к возникновению прыщей.