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Почему лицо и руки нельзя вытирать одним полотенцем 

Елена Красовская 10 часов назад
Ролик рассказывает, почему в ванной стоит держать отдельные полотенца для рук и лица. Как правило, для этих целей используется одно полотенце, но такой подход чреват появлением раздражений на лице. Всё дело в том, что мыло не идеально смывает с рук бактерии, пыль, частицы отмершей кожи и всё это остаётся на ткани, которой потом вытирают лицо. К тому же на влажных полотенцах активно размножаются микробы, что усугубляет ситуацию и может привести к возникновению прыщей.
Ранее «Рамблер» рассказывал про ошибки на кухне, которые выдают плохую хозяйку.
Дом и сад , Видео , Здоровье
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