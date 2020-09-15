Вещи, которые мы часто забываем стирать 

Даже у самой чистоплотной хозяйки есть вещи, которые практически никогда не добираются до стиральной машинки, хотя накапливают в себе большое количество грязи.

Наверняка у каждой женщины есть свои хозяйственные ритуалы, которые, в том числе, касаются и стирки. Кто-то всю неделю собирает грязные вещи и отправляет их в машинку лишь на выходных, а кто-то стирает по необходимости, на бегу собирая необходимое по углам. При этом у всех в доме есть вещи, которые никогда не попадают в стирку или очень и очень редко.

Вот список того, что стоит стирать почаще, ведь грязь на этих вещах скапливается очень быстро:

1. Зимние шапки

Часто ли вы стираете свою зимнюю шапку? Кажется, что она весь сезон абсолютно чиста, особенно если она темная. На самом деле на шапку попадает пыль, кусочки волос, отшелушившаяся кожа с головы и кожное сало. Это все оседает на ее внутренней стороне и соприкасается с вашей головой, поэтому хотя бы несколько раз за зиму шапку нужно освежать.

2. Коврик из туалета

Зачастую на эту деталь интерьера мало кто обращает внимание и очень зря. Эти коврики могут впитывать неприятный запах, на них могут размножаться бактерии, поэтому коврики обязательно подлежат стирке хотя бы раз в месяц.

3. Шторка для душа

Шторка для душа — это особое место для размножения грибков и бактерий, ведь на нее часто попадает влага и мыльная вода. Если вы давно не стирали вашу шторку, сначала замочите ее в уксусе, почистите щеткой и только потом простирайте в машине с температурой воды в 60 градусов.

4. Наволочки

Наволочки стирают все, однако делают это не так часто, как нужно. На них после ночного сна остаются кусочки волос, кожное сало и перхоть, которые со временем проникают внутрь и привлекают пылевых клещей. Чтобы этого не допустить рекомендуется стирать наволочки раз в неделю.

5. Леггинсы

За счет того, что этот элемент одежды очень прилегает к телу, он впитывает в себя весь пот. Поэтому желательно стирать леггинсы после 2-3 носок.

6. Занавески из тюля

Тюлевые занавески висят в непосредственной близости от окна, задерживая на себе всю пыль и грязь. Стирать их лучше не реже одного раза в полгода, а кухонные и того чаще.

7. Плед

Плед используют в разных целях: и как покрывало для кровати, и как одеяло, и даже как пончо, чтобы укутаться в холода. А значит, и стирать его нужно часто, не реже раза в месяц.

8. Подушки

Подушки, как и наволочки, тоже нужно стирать, но немного реже — один раз в квартал. Они накапливают в себе все то, что было в наволочке, в том числе и клещей.