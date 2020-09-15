Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Вещи, которые мы часто забываем стирать 

Kdpconsulting.ru 15 часов назад
Вещи, которые мы часто забываем стирать
Фото: Kdpconsulting.ru
Даже у самой чистоплотной хозяйки есть вещи, которые практически никогда не добираются до стиральной машинки, хотя накапливают в себе большое количество грязи.
Наверняка у каждой женщины есть свои хозяйственные ритуалы, которые, в том числе, касаются и стирки. Кто-то всю неделю собирает грязные вещи и отправляет их в машинку лишь на выходных, а кто-то стирает по необходимости, на бегу собирая необходимое по углам. При этом у всех в доме есть вещи, которые никогда не попадают в стирку или очень и очень редко.
Вот список того, что стоит стирать почаще, ведь грязь на этих вещах скапливается очень быстро:

1. Зимние шапки

Часто ли вы стираете свою зимнюю шапку? Кажется, что она весь сезон абсолютно чиста, особенно если она темная. На самом деле на шапку попадает пыль, кусочки волос, отшелушившаяся кожа с головы и кожное сало. Это все оседает на ее внутренней стороне и соприкасается с вашей головой, поэтому хотя бы несколько раз за зиму шапку нужно освежать.

2. Коврик из туалета

Зачастую на эту деталь интерьера мало кто обращает внимание и очень зря. Эти коврики могут впитывать неприятный запах, на них могут размножаться бактерии, поэтому коврики обязательно подлежат стирке хотя бы раз в месяц.

3. Шторка для душа

Шторка для душа — это особое место для размножения грибков и бактерий, ведь на нее часто попадает влага и мыльная вода. Если вы давно не стирали вашу шторку, сначала замочите ее в уксусе, почистите щеткой и только потом простирайте в машине с температурой воды в 60 градусов.

4. Наволочки

Наволочки стирают все, однако делают это не так часто, как нужно. На них после ночного сна остаются кусочки волос, кожное сало и перхоть, которые со временем проникают внутрь и привлекают пылевых клещей. Чтобы этого не допустить рекомендуется стирать наволочки раз в неделю.

5. Леггинсы

За счет того, что этот элемент одежды очень прилегает к телу, он впитывает в себя весь пот. Поэтому желательно стирать леггинсы после 2-3 носок.

6. Занавески из тюля

Тюлевые занавески висят в непосредственной близости от окна, задерживая на себе всю пыль и грязь. Стирать их лучше не реже одного раза в полгода, а кухонные и того чаще.

7. Плед

Плед используют в разных целях: и как покрывало для кровати, и как одеяло, и даже как пончо, чтобы укутаться в холода. А значит, и стирать его нужно часто, не реже раза в месяц.

8. Подушки

Подушки, как и наволочки, тоже нужно стирать, но немного реже — один раз в квартал. Они накапливают в себе все то, что было в наволочке, в том числе и клещей.
Видео дня. Каким стал сын Высоцкой и Кончаловского
Kdpconsulting.ru: последние новости
Карнизы для штор — нюансы выбора и установки Карнизы для штор — нюансы выбора и установки Экологично И Практично. 5 Натуральных Чистящих Средств Для Дома Экологично И Практично. 5 Натуральных Чистящих Средств Для Дома Какой должна быть техника для кухни — встраиваемой или отдельно стоящей? Какой должна быть техника для кухни — встраиваемой или отдельно стоящей?
Женский форум
Дом и сад
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Признаки старения, выдающие возраст любой женщины
Признаки старения, выдающие возраст любой женщины
Ошибки на кухне, которые выдают плохую хозяйку
Ошибки на кухне, которые выдают плохую хозяйку
Что будет, если перестать есть хлеб
Что будет, если перестать есть хлеб
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Как выглядели звезды, пока не попали в шоу-бизнес
09:33
Как выглядели звезды, пока не попали в шоу-бизнес
Звёзды Красота
Почему лицо и руки нельзя вытирать одним полотенцем
00:57
Почему лицо и руки нельзя вытирать одним полотенцем
Дом и сад Здоровье
Секреты мужского тела, удивляющие даже самих мужчин
10:00
Секреты мужского тела, удивляющие даже самих мужчин
Здоровье
Ошибки дачников, превращающие компост в отраву
03:55
Ошибки дачников, превращающие компост в отраву
Дом и сад
Дети звезд, не унаследовавшие внешность родителей
04:53
Дети звезд, не унаследовавшие внешность родителей
Дети Звёзды
Девушки показали, что делает с ними макияж
10:02
Девушки показали, что делает с ними макияж
Красота
Сын Высоцкой и Кончаловского стал красавцем
03:12
Сын Высоцкой и Кончаловского стал красавцем
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение